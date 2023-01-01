Погода у Луцьку на завтра, 31 грудня

Погода у Луцьку на завтра, 31 грудня
У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Ввечері очікується дрібний дощ.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 2° до 6° тепла.

Народний прогноз погоди: у минулі часи цього дня відзначали чоловічі братчини (складчини) з пивом і м’ясом. Чим сильніші були морози, тим менше були можливі у майбутньому снігопади й заметілі. Погода цього дня вказує, якою буде погода в червні.

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Теги: Погода, Луцьк
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