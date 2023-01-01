На рідну Волинь «На щиті» повертається Герой Олександр Квач
Сьогодні, 14:16
На рідну Волинь «На щиті» повертається воїн Олександр Квач.
Про це повідомили у Старосільській громаді.
Траурний кортеж загиблого Героя Олександра Квача зустрічаємо завтра, 31 грудня. Орієнтовний час зустрічі 0 11.15 год. в селищі Колки (заправка Chipo). Далі рухаємося вулицями Грушевського, Центральна (поворот на Старосілля) в с.Старосілля, по вулиці Волі до повороту на вулицю Миру (до ветлікарні).
Церемонія прощання з Олександром Квачом пройде в неділю, 31 грудня, біля рідної домівки воїна об 11.30 год. в селі Старосілля.
Опісля о 12.00 годині траурний кортеж розпочне свій рух в сторону храму с.Старосілля, де відбудеться чин відспівування Героя.
Поховають відважного земляка на місцевому кладовищі.
Просимо гідно зустріти Героя та віддати останню шану", - наголошують у громаді.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Старосільській громаді.
Траурний кортеж загиблого Героя Олександра Квача зустрічаємо завтра, 31 грудня. Орієнтовний час зустрічі 0 11.15 год. в селищі Колки (заправка Chipo). Далі рухаємося вулицями Грушевського, Центральна (поворот на Старосілля) в с.Старосілля, по вулиці Волі до повороту на вулицю Миру (до ветлікарні).
Церемонія прощання з Олександром Квачом пройде в неділю, 31 грудня, біля рідної домівки воїна об 11.30 год. в селі Старосілля.
Опісля о 12.00 годині траурний кортеж розпочне свій рух в сторону храму с.Старосілля, де відбудеться чин відспівування Героя.
Поховають відважного земляка на місцевому кладовищі.
Просимо гідно зустріти Героя та віддати останню шану", - наголошують у громаді.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Поверталася з роботи додому: поліція та рятувальники продовжують пошуки безвісти зниклої волинянки
Сьогодні, 15:00
На рідну Волинь «На щиті» повертається Герой Олександр Квач
Сьогодні, 14:16
На «Устилузі» пасажири автобусів та автівок перекрили рух на в'їзд з Польщі до України
Сьогодні, 13:21