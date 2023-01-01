На рідну Волинь «На щиті» повертається Герой Олександр Квач

Олександр Квач.



Про це



Траурний кортеж загиблого Героя Олександра Квача зустрічаємо завтра, 31 грудня. Орієнтовний час зустрічі 0 11.15 год. в селищі Колки (заправка Chipo). Далі рухаємося вулицями Грушевського, Центральна (поворот на Старосілля) в с.Старосілля, по вулиці Волі до повороту на вулицю Миру (до ветлікарні).



Церемонія прощання з Олександром Квачом пройде в неділю, 31 грудня, біля рідної домівки воїна об 11.30 год. в селі Старосілля.



Опісля о 12.00 годині траурний кортеж розпочне свій рух в сторону храму с.Старосілля, де відбудеться чин відспівування Героя.



Поховають відважного земляка на місцевому кладовищі.



Просимо гідно зустріти Героя та віддати останню шану", - наголошують у громаді.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На рідну Волинь «На щиті» повертається воїнПро це повідомили у Старосільській громаді.Траурний кортеж загиблого Героя Олександра Квача зустрічаємо завтра, 31 грудня. Орієнтовний час зустрічі 0 11.15 год. в селищі Колки (заправка Chipo). Далі рухаємося вулицями Грушевського, Центральна (поворот на Старосілля) в с.Старосілля, по вулиці Волі до повороту на вулицю Миру (до ветлікарні).Церемонія прощання з Олександром Квачом пройде в неділю, 31 грудня, біля рідної домівки воїна об 11.30 год. в селі Старосілля.Опісля о 12.00 годині траурний кортеж розпочне свій рух в сторону храму с.Старосілля, де відбудеться чин відспівування Героя.Поховають відважного земляка на місцевому кладовищі.Просимо гідно зустріти Героя та віддати останню шану", - наголошують у громаді.

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