На рідну Волинь «На щиті» повертається Герой Олександр Квач

На рідну Волинь «На щиті» повертається Герой Олександр Квач
На рідну Волинь «На щиті» повертається воїн Олександр Квач.

Про це повідомили у Старосільській громаді.

Траурний кортеж загиблого Героя Олександра Квача зустрічаємо завтра, 31 грудня. Орієнтовний час зустрічі 0 11.15 год. в селищі Колки (заправка Chipo). Далі рухаємося вулицями Грушевського, Центральна (поворот на Старосілля) в с.Старосілля, по вулиці Волі до повороту на вулицю Миру (до ветлікарні).

Церемонія прощання з Олександром Квачом пройде в неділю, 31 грудня, біля рідної домівки воїна об 11.30 год. в селі Старосілля.

Опісля о 12.00 годині траурний кортеж розпочне свій рух в сторону храму с.Старосілля, де відбудеться чин відспівування Героя.

Поховають відважного земляка на місцевому кладовищі.

Просимо гідно зустріти Героя та віддати останню шану", - наголошують у громаді.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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