На «Устилузі» пасажири автобусів та автівок перекрили рух на в'їзд з Польщі до України

На «Устилузі» пасажири автобусів та автівок перекрили рух на в'їзд з Польщі до України
На пункті пропуску "Устилуг" пасажири автобусів та автівок перекрили рух на в'їзд з Польщі до України.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла лучанка Ірина, яка вже 14 годин чекає на кордоні у рейсовому автобусі.

Жінка каже, що українські прикордонники не пропускають автобуси з вчорашнього вечора, тож люди вирішили вдатися до активних дій та перекрити в'їзд до України з Польщі.

"Їду з Луцька в Гданськ до родичів, стою на кордоні від учора, з 21.30 не одного автобуса не пускають. Кажуть, що причина в обмеженому виїзді чоловіків. Пропускають лише тих, хто має відмітку від військкомату, інших не пускають. Не розумію, в чому причина, адже в нашому автобусі взагалі немає чоловіків", - каже Ірина.
На «Устилузі» пасажири автобусів та автівок перекрили рух на в'їзд з Польщі до України
На «Устилузі» пасажири автобусів та автівок перекрили рух на в'їзд з Польщі до України
На «Устилузі» пасажири автобусів та автівок перекрили рух на в'їзд з Польщі до України
На «Устилузі» пасажири автобусів та автівок перекрили рух на в'їзд з Польщі до України
На «Устилузі» пасажири автобусів та автівок перекрили рух на в'їзд з Польщі до України
На «Устилузі» пасажири автобусів та автівок перекрили рух на в'їзд з Польщі до України
На «Устилузі» пасажири автобусів та автівок перекрили рух на в'їзд з Польщі до України
На «Устилузі» пасажири автобусів та автівок перекрили рух на в'їзд з Польщі до України
На «Устилузі» пасажири автобусів та автівок перекрили рух на в'їзд з Польщі до України
На «Устилузі» пасажири автобусів та автівок перекрили рух на в'їзд з Польщі до України
На «Устилузі» пасажири автобусів та автівок перекрили рух на в'їзд з Польщі до України
На «Устилузі» пасажири автобусів та автівок перекрили рух на в'їзд з Польщі до України

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Теги: кордон, Устилуг, Польща
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