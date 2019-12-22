На «Устилузі» пасажири автобусів та автівок перекрили рух на в'їзд з Польщі до України
Сьогодні, 13:21
На пункті пропуску "Устилуг" пасажири автобусів та автівок перекрили рух на в'їзд з Польщі до України.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла лучанка Ірина, яка вже 14 годин чекає на кордоні у рейсовому автобусі.
Жінка каже, що українські прикордонники не пропускають автобуси з вчорашнього вечора, тож люди вирішили вдатися до активних дій та перекрити в'їзд до України з Польщі.
"Їду з Луцька в Гданськ до родичів, стою на кордоні від учора, з 21.30 не одного автобуса не пускають. Кажуть, що причина в обмеженому виїзді чоловіків. Пропускають лише тих, хто має відмітку від військкомату, інших не пускають. Не розумію, в чому причина, адже в нашому автобусі взагалі немає чоловіків", - каже Ірина.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла лучанка Ірина, яка вже 14 годин чекає на кордоні у рейсовому автобусі.
Жінка каже, що українські прикордонники не пропускають автобуси з вчорашнього вечора, тож люди вирішили вдатися до активних дій та перекрити в'їзд до України з Польщі.
"Їду з Луцька в Гданськ до родичів, стою на кордоні від учора, з 21.30 не одного автобуса не пускають. Кажуть, що причина в обмеженому виїзді чоловіків. Пропускають лише тих, хто має відмітку від військкомату, інших не пускають. Не розумію, в чому причина, адже в нашому автобусі взагалі немає чоловіків", - каже Ірина.
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