На Донеччині загинув Герой з Волині Олег Патіюк
Сьогодні, 12:24
На війні загинув Герой з Волині Олег Патіюк.
Про це повідомили у Копачівській громаді.
"Надійшла трагічна звістка про загибель жителя с.Кременець Патіюка Олега Святославовича, 1971 року народження.
Солдат Патіюк Олег Святославович загинув 28 грудня 2023 року у населеному пункті Старомайорське Волноваського району Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу з боку збройних сил російської федерації під час виконання обов'язків військової служби в зоні ведення активних бойових дій, що пов'язані із захистом Батьківщини", - йдеться в повідомленні.
В громаді оголосили п'ятиденну жалобу з 29 грудня.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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Про це повідомили у Копачівській громаді.
"Надійшла трагічна звістка про загибель жителя с.Кременець Патіюка Олега Святославовича, 1971 року народження.
Солдат Патіюк Олег Святославович загинув 28 грудня 2023 року у населеному пункті Старомайорське Волноваського району Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу з боку збройних сил російської федерації під час виконання обов'язків військової служби в зоні ведення активних бойових дій, що пов'язані із захистом Батьківщини", - йдеться в повідомленні.
В громаді оголосили п'ятиденну жалобу з 29 грудня.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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