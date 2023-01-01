На Донеччині загинув Герой з Волині Олег Патіюк

На Донеччині загинув Герой з Волині Олег Патіюк
На війні загинув Герой з Волині Олег Патіюк.

Про це повідомили у Копачівській громаді.

"Надійшла трагічна звістка про загибель жителя с.Кременець Патіюка Олега Святославовича, 1971 року народження.

Солдат Патіюк Олег Святославович загинув 28 грудня 2023 року у населеному пункті Старомайорське Волноваського району Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу з боку збройних сил російської федерації під час виконання обов'язків військової служби в зоні ведення активних бойових дій, що пов'язані із захистом Батьківщини", - йдеться в повідомленні.

В громаді оголосили п'ятиденну жалобу з 29 грудня.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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