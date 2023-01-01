На Донеччині загинув Герой з Волині Олег Патіюк

Олег Патіюк.



Про це



"Надійшла трагічна звістка про загибель жителя с.Кременець Патіюка Олега Святославовича, 1971 року народження.



Солдат Патіюк Олег Святославович загинув 28 грудня 2023 року у населеному пункті Старомайорське Волноваського району Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу з боку збройних сил російської федерації під час виконання обов'язків військової служби в зоні ведення активних бойових дій, що пов'язані із захистом Батьківщини", - йдеться в повідомленні.



В громаді оголосили п'ятиденну жалобу з 29 грудня.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Копачівській громаді."Надійшла трагічна звістка про загибель жителя с.Кременець Патіюка Олега Святославовича, 1971 року народження.Солдат Патіюк Олег Святославович загинув 28 грудня 2023 року у населеному пункті Старомайорське Волноваського району Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу з боку збройних сил російської федерації під час виконання обов'язків військової служби в зоні ведення активних бойових дій, що пов'язані із захистом Батьківщини", - йдеться в повідомленні.В громаді оголосили п'ятиденну жалобу з 29 грудня.

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