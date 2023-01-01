Російські загарбники знищили вщент адмінбудівлю у Херсоні, – ОВА





Про це Олександр Прокудін.



"Херсон. Вночі місто було під ударом російсько-іранських дронів типу “Shahed”.



Влучили по адміністративній будівлі – вона знищена практично вщент. Також у навколишніх будинках вибуховою хвилею повибивало вікна.



На щастя, ніхто з херсонців не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внгочі 30 грудня Херсон знову опинився під ворожим вогнем.Про це повідомив очільник Херсонської ОВА"Херсон. Вночі місто було під ударом російсько-іранських дронів типу “Shahed”.Влучили по адміністративній будівлі – вона знищена практично вщент. Також у навколишніх будинках вибуховою хвилею повибивало вікна.На щастя, ніхто з херсонців не постраждав", - йдеться в повідомленні.

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