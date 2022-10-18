Водія затиснуло у кабіні: на Волині поліція з'ясовує обставини загибелі 47-річного тракториста
Сьогодні, 10:46
Поліція з’ясовує обставини летальної автопригоди у Луцькому районі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Трагедія трапилася учора, 29 грудня, у лісовому масиві поблизу села Башлики.
47-річний житель району, рухаючись самохідним шасі Т-16 по лісовій дорозі, ймовірно, не впорався з керуванням та перекинувся.
Водія затиснуло у кабіні, від отриманих травм чоловік помер на місці.
Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Трагедія трапилася учора, 29 грудня, у лісовому масиві поблизу села Башлики.
47-річний житель району, рухаючись самохідним шасі Т-16 по лісовій дорозі, ймовірно, не впорався з керуванням та перекинувся.
Водія затиснуло у кабіні, від отриманих травм чоловік помер на місці.
Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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