Водія затиснуло у кабіні: на Волині поліція з'ясовує обставини загибелі 47-річного тракториста





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Трагедія трапилася учора, 29 грудня, у лісовому масиві поблизу села Башлики.



47-річний житель району, рухаючись самохідним шасі Т-16 по лісовій дорозі, ймовірно, не впорався з керуванням та перекинувся.



Водія затиснуло у кабіні, від отриманих травм чоловік помер на місці.



Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція з’ясовує обставини летальної автопригоди у Луцькому районі Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Трагедія трапилася учора, 29 грудня, у лісовому масиві поблизу села Башлики.47-річний житель району, рухаючись самохідним шасі Т-16 по лісовій дорозі, ймовірно, не впорався з керуванням та перекинувся.Водія затиснуло у кабіні, від отриманих травм чоловік помер на місці.Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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