Водія затиснуло у кабіні: на Волині поліція з'ясовує обставини загибелі 47-річного тракториста

Водія затиснуло у кабіні: на Волині поліція з'ясовує обставини загибелі 47-річного тракториста
Поліція з’ясовує обставини летальної автопригоди у Луцькому районі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Трагедія трапилася учора, 29 грудня, у лісовому масиві поблизу села Башлики.

47-річний житель району, рухаючись самохідним шасі Т-16 по лісовій дорозі, ймовірно, не впорався з керуванням та перекинувся.

Водія затиснуло у кабіні, від отриманих травм чоловік помер на місці.

Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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Теги: Волинь, трактор, водій, смерть
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