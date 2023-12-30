Росія продовжить наносити масовані удари по Україні, – ISW





Про це ідеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW), пише



Вранці 29 грудня російські війська здійснили найбільшу серію ракетних та безпілотних ударів по Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.



«Ця серія ударів, схоже, є кульмінацією кількох місяців російських експериментів з різними комбінаціями безпілотників, крилатих і балістичних ракет, а також спроб випробувати українську протиповітряну оборону», – зазначили аналітики.



ISW стверджує, армія РФ навмисно накопичувала ракети протягом осені і початку зими, щоб мати більш різноманітне озброєння для атаки. Росіяни також застосували уроки, отримані під час розвідувальних і зондувальних операцій за допомогою «шахедів», коли вони шукали шляхи обходу української системи протиповітряної оборони.



«Росія продовжуватиме наносити широкомасштабні удари, намагаючись підірвати моральний дух громадян і здатність України протистояти російській агресії», – підсумували в Інституті.



На противагу цьому, в ISW додають, такі атаки не можуть бути постійними, адже Росія не має запасів ракет.



«Нинішні російські запаси ракет і безпілотників та темпи їх виробництва, ймовірно, не дозволяють російським військам здійснювати регулярні широкомасштабні ракетні удари, але, вірогідно, дозволяють здійснювати більш послідовні удари з безпілотників, що може пояснити нещодавню тенденцію до збільшення кількості російських серій ударів», – додали аналітики.



Вчора російська армія завдала масованого удару ракетами. Ворог атакував у декілька хвиль. Є загиблі та поранені в Одесі, Конотопі, Києві, в Харкові, Дніпрі, Львові.За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, сьогодні ворог задіяв все, що міг, окрім "Калібрів". Такої кількості ворожих цілей на моніторах ще не бачили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія продовжить наносити масштабні удари по Україні за допомогою безпілотників та ракет, щоб вплинути на моральний стан і здатність України протистояти росії.Про це ідеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW), пише LB.ua Вранці 29 грудня російські війська здійснили найбільшу серію ракетних та безпілотних ударів по Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.«Ця серія ударів, схоже, є кульмінацією кількох місяців російських експериментів з різними комбінаціями безпілотників, крилатих і балістичних ракет, а також спроб випробувати українську протиповітряну оборону», – зазначили аналітики.ISW стверджує, армія РФ навмисно накопичувала ракети протягом осені і початку зими, щоб мати більш різноманітне озброєння для атаки. Росіяни також застосували уроки, отримані під час розвідувальних і зондувальних операцій за допомогою «шахедів», коли вони шукали шляхи обходу української системи протиповітряної оборони.«Росія продовжуватиме наносити широкомасштабні удари, намагаючись підірвати моральний дух громадян і здатність України протистояти російській агресії», – підсумували в Інституті.На противагу цьому, в ISW додають, такі атаки не можуть бути постійними, адже Росія не має запасів ракет.«Нинішні російські запаси ракет і безпілотників та темпи їх виробництва, ймовірно, не дозволяють російським військам здійснювати регулярні широкомасштабні ракетні удари, але, вірогідно, дозволяють здійснювати більш послідовні удари з безпілотників, що може пояснити нещодавню тенденцію до збільшення кількості російських серій ударів», – додали аналітики.Вчора російська армія завдала масованого удару ракетами. Ворог атакував у декілька хвиль. Є загиблі та поранені в Одесі, Конотопі, Києві, в Харкові, Дніпрі, Львові.За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, сьогодні ворог задіяв все, що міг, окрім "Калібрів". Такої кількості ворожих цілей на моніторах ще не бачили.

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