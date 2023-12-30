Росія продовжить наносити масовані удари по Україні, – ISW

Росія продовжить наносити масовані удари по Україні, – ISW
Росія продовжить наносити масштабні удари по Україні за допомогою безпілотників та ракет, щоб вплинути на моральний стан і здатність України протистояти росії.

Про це ідеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW), пише LB.ua.

Вранці 29 грудня російські війська здійснили найбільшу серію ракетних та безпілотних ударів по Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

«Ця серія ударів, схоже, є кульмінацією кількох місяців російських експериментів з різними комбінаціями безпілотників, крилатих і балістичних ракет, а також спроб випробувати українську протиповітряну оборону», – зазначили аналітики.

ISW стверджує, армія РФ навмисно накопичувала ракети протягом осені і початку зими, щоб мати більш різноманітне озброєння для атаки. Росіяни також застосували уроки, отримані під час розвідувальних і зондувальних операцій за допомогою «шахедів», коли вони шукали шляхи обходу української системи протиповітряної оборони.

«Росія продовжуватиме наносити широкомасштабні удари, намагаючись підірвати моральний дух громадян і здатність України протистояти російській агресії», – підсумували в Інституті.

На противагу цьому, в ISW додають, такі атаки не можуть бути постійними, адже Росія не має запасів ракет.

«Нинішні російські запаси ракет і безпілотників та темпи їх виробництва, ймовірно, не дозволяють російським військам здійснювати регулярні широкомасштабні ракетні удари, але, вірогідно, дозволяють здійснювати більш послідовні удари з безпілотників, що може пояснити нещодавню тенденцію до збільшення кількості російських серій ударів», – додали аналітики.

Вчора російська армія завдала масованого удару ракетами. Ворог атакував у декілька хвиль. Є загиблі та поранені в Одесі, Конотопі, Києві, в Харкові, Дніпрі, Львові.За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, сьогодні ворог задіяв все, що міг, окрім "Калібрів". Такої кількості ворожих цілей на моніторах ще не бачили.

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Теги: Росія, Україна, війна
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