Курс валют у Луцьку на 30 грудня
Сьогодні, 10:00
30 грудня готівковий курс долара становить 38.70, продають його за 40.00.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.25, а продають за 43.50.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.50, а продають за 10.00.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.25, а продають за 43.50.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.50, а продають за 10.00.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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