На Луганщині російські військові зі 150-ї мотострілецької дивізії відмовилися воювати, – Генштаб

Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень.Про це повідомили у генеральному штабі ЗСУ.Загалом ворог завдав 150 ракетних та 74 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Нашою протиповітряною обороною 5 ударних дронів знищено.Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Курилівка, Берестове Харківської області; Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Серебрянка, Олександропіль, Новобахмутівка, Новомихайлівка Донецької області; Оріхів Запорізької області.Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога біля Синьківки Харківської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки окупантів в районах Богданівки та Андріївки Донецької області.В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 8 атак ворога в районах Степового, Авдіївки та 21 атаку біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак.На Шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку наші воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив понад 10 безуспішних штурмових дій.Водночас, Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 3 зенітно-ракетних комплексах противника.Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 артилерійські засоби, 5 складів боєприпасів та ще 2 інші важливі цілі противника.В окупаційних військах рф фіксуються непоодинокі випадки відмов військовослужбовців від виконання злочинних наказів та участі у бойових діях. Так, 19 грудня цього року з тимчасово окупованої території Луганської області на територію рф під конвоєм співробітників військової поліції відправлено 43 військовослужбовця зі складу 150 мотострілецької дивізії збройних сил рф, які відмовились від участі у бойових діях.