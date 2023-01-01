У місті на Волині встановили ялинку з гільз від артилерійських снарядів. ВІДЕО

У центрі Рожища на Волині волонтери встановили металеву ялинку. Конструкцію зробили з гільз від 122-х міліметрових артилерійських снарядів і тубусів від протитанкових гранатометів.Як розповів Суспільному Владислав Демянчук, привіз ці гільзи з передової і вирішив зробити з них те, що приверне увагу жителів міста до війни та потреб бійців на фронті."Вирішили собі якось скомбінувати, щоб його якось гарно зварити, поставити. Не діло в тому, щоб гарно, а в тому, щоб донести людям. Щоб вона була не така, як тут стоїть зараз, а така, як ялинка сьогодення", — сказав Владислав Демянчук.На ялинку волонтери встановили скриньку для пожертв. На ній розмістили банківські реквізити для донатів. Зі слів Владислава Демянчука, збирають гроші на авто для військових.За перший день збору на волонтерські рахунки надійшло понад 15 тисяч гривень.Стоятиме ялинка сьогодення протягом усіх різдвяно-новорічних свят.