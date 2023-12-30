Росія почувається вільно, вбиваючи людей в Україні та за її межами, – Кислиця на Радбезі ООН

Росія почувається вільно, вбиваючи людей в Україні та за її межами, – Кислиця на Радбезі ООН
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив Радбез про наслідки масованої атаки росії на Україну, зазначивши, що вбиваючи "невинних людей в Україні та за її межами", рф почувається вільно.

Про це сказав Кислиця на Радбезі ООН, пише Українська правда.

"Ви тільки подивіться на список цілей, які були так "сміливо" знищені росією минулої ночі. Пологове відділення, освітні заклади, торговий центр, 45 багатоповерхових житлових будинків, приватні будинки, дві церкви, торговельні та сховища, а також паркінг.

Враховуючи повідомлення про влучання російської ракети в повітряний простір Польщі під час російського удару, ми знову повторюємо, що російський повітряний терор несе небезпечну загрозу не тільки Україні, але й сусіднім країнам.

Єдиний спосіб запобігти його наслідкам – продовжувати підтримувати Україну шляхом подальшого зміцнення нашої обороноздатності".

"І поки росія здатна вбивати довіру і цілісність Ради Безпеки, вона буде вільно вбивати невинних людей в Україні та за її межами". - сказав він.

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Теги: Росія, Україна, війна
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