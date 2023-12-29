Велика Британія передасть Україні сотні ракет для ППО

Велика Британія передасть Україні сотні ракет для ППО
Велика Британія передасть Україні сотні ракет для ППО.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс, - пише АрміяInform.

За словами Шеппса, президент рф путін випробовує обороноспроможність України та рішучість Заходу, тож настав час «для світу об’єднатися і подвоїти зусилля, щоб надати Україні те, що їй потрібно для перемоги».

«Остання хвиля смертоносних авіаударів путіна є відчайдушною та марною спробою відновити динаміку після катастрофічної втрати сотень тисяч призовників і перед приниженням його триденної війни, яка вступає в третій календарний рік. Сьогодні ми відправляємо сотні ракет протиповітряної оборони, щоб поповнити запаси британських систем протиповітряної оборони, здатних збивати російські безпілотники та ракети з неймовірною точністю», — написав Грант Шеппс.

«І сьогоднішній пакет протиповітряної оборони є беззаперечним сигналом перед лицем російського варварства про те, що Велика Британія цілковито віддана підтримці України», — додав міністр.

Як відомо, цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БПЛА. Сили ППО знищили 114 повітряних цілей.

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Теги: Велика Британія, Україна, допомога, ППО
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