Велика Британія передасть Україні сотні ракет для ППО





Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс, - пише



За словами Шеппса, президент рф путін випробовує обороноспроможність України та рішучість Заходу, тож настав час «для світу об’єднатися і подвоїти зусилля, щоб надати Україні те, що їй потрібно для перемоги».



«Остання хвиля смертоносних авіаударів путіна є відчайдушною та марною спробою відновити динаміку після катастрофічної втрати сотень тисяч призовників і перед приниженням його триденної війни, яка вступає в третій календарний рік. Сьогодні ми відправляємо сотні ракет протиповітряної оборони, щоб поповнити запаси британських систем протиповітряної оборони, здатних збивати російські безпілотники та ракети з неймовірною точністю», — написав Грант Шеппс.



«І сьогоднішній пакет протиповітряної оборони є беззаперечним сигналом перед лицем російського варварства про те, що Велика Британія цілковито віддана підтримці України», — додав міністр.



Як відомо, цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БПЛА. Сили ППО знищили 114 повітряних цілей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Велика Британія передасть Україні сотні ракет для ППО.Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс, - пише АрміяInform. За словами Шеппса, президент рф путін випробовує обороноспроможність України та рішучість Заходу, тож настав час «для світу об’єднатися і подвоїти зусилля, щоб надати Україні те, що їй потрібно для перемоги».«Остання хвиля смертоносних авіаударів путіна є відчайдушною та марною спробою відновити динаміку після катастрофічної втрати сотень тисяч призовників і перед приниженням його триденної війни, яка вступає в третій календарний рік. Сьогодні ми відправляємо сотні ракет протиповітряної оборони, щоб поповнити запаси британських систем протиповітряної оборони, здатних збивати російські безпілотники та ракети з неймовірною точністю», — написав Грант Шеппс.«І сьогоднішній пакет протиповітряної оборони є беззаперечним сигналом перед лицем російського варварства про те, що Велика Британія цілковито віддана підтримці України», — додав міністр.Як відомо, цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БПЛА. Сили ППО знищили 114 повітряних цілей.

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