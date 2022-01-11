Вийшла з автобуса і зникла: на Волині розшукують жінку

На Волині розшукують жінку, яка вийшла з автобуса та пішла у невідомому напрямку.Про це повідомляють у Оваднівській ОТГ.Рідні розшукують безвісти зниклу гр., 30.12.1956 р.н.Жінка проживає в селі Сусваль на вул. Лісова 50. 29 грудня вона близько 7:40 вийшла на зупинці із автобуса в селі Верба і з того часу її місце знаходження не відоме.Була одягнена в чорні штани, темнорожевий пуховик, чорні кросівки, вишнева хустка, при собі мала чорну шкіряну сумку. Має хворобу "деменція".