Вийшла з автобуса і зникла: на Волині розшукують жінку

Вийшла з автобуса і зникла: на Волині розшукують жінку
На Волині розшукують жінку, яка вийшла з автобуса та пішла у невідомому напрямку.

Про це повідомляють у Оваднівській ОТГ.

Рідні розшукують безвісти зниклу гр. Артисюк Лідію Ярославівну, 30.12.1956 р.н.

Жінка проживає в селі Сусваль на вул. Лісова 50. 29 грудня вона близько 7:40 вийшла на зупинці із автобуса в селі Верба і з того часу її місце знаходження не відоме.
Вийшла з автобуса і зникла: на Волині розшукують жінку

Була одягнена в чорні штани, темнорожевий пуховик, чорні кросівки, вишнева хустка, при собі мала чорну шкіряну сумку. Має хворобу "деменція".

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Теги: Волинь, зникнення, Сусваль
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