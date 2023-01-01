30 грудня на Волині: гортаючи календар

Сергія Жуковського (на фото).



За православним календарем 30 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Анісія, Давид, Ірина, Лев, Макар, Марія, Яків.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає миру, любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні день народження в журналіста(на фото).За православним календарем 30 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Анісія, Давид, Ірина, Лев, Макар, Марія, Яків.Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає миру, любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію