30 грудня на Волині: гортаючи календар

30 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження в журналіста Сергія Жуковського (на фото).

За православним календарем 30 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Анісія, Давид, Ірина, Лев, Макар, Марія, Яків.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає миру, любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.


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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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