Зеленський в Авдіївці вручив орден воїну з Волині Ігорю Тимощуку

Зеленський в Авдіївці вручив орден воїну з Волині Ігорю Тимощуку
Під час поїздки на Донеччину Президент України Володимир Зеленський відвідав передовий контрольно-спостережний пункт 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка перебуває в Авдіївці, інформують у пресслужбі Президента.

Президент також нагородив військовослужбовця з Волині. Про це йдеться на Офіційному інтернет-представництві Президента України.

Глава держави заслухав доповідь командира бригади – Героя України Миколи Чумака – про оперативну ситуацію на напрямку та перебіг оборонних дій. Президент поспілкувався з воїнами, подякував за високий бойовий дух. Глава держави розпитав військових про основні потреби, серед яких найчастіше згадували необхідність поповнення особового складу та засоби РЕБ. Водночас бійці зазначили, що забезпечення дронами останнім часом значно покращилося.

Володимир Зеленський також вручив оборонцям Авдіївки державні нагороди. Зокрема, з рук Президента отримав орден «Золота Зірка» волинянин, молодший сержант Ігор Тимощук, якому присвоєно звання Героя України. Молодший сержант особисто планує, керує та бере участь у штурмових операціях. Групи під його керівництвом неодноразово знищували ворогів, брали в полон солдатів противника, повертали контроль над позиціями. Завдяки успішному відновленню втрачених оборонних позицій Ігор Тимощук запобіг прориву ворога до Авдіївки, що забезпечило втримання важливого рубежу для оборони країни.

«Маю честь сьогодні з нашою командою бути тут, у вас в Авдіївці, подякувати вам за службу й нагородити. Ви – сильні люди. Завдяки вам у нас є Україна, наша земля, наші рідні та близькі. Хочу привітати вас із Різдвом, з Новим роком, подякувати від всього народу України за цей рік, який ви вистояли. І вся країна вистояла завдяки вам і завдяки таким, як ви», – зауважив Президент.

Глава держи побажав захисникам та їхнім рідним і близьким здоров’я та міцності.

«Нас точно очікує перемога. Впевнений у кожному з вас. Дякую за службу! Слава Україні!» – сказав Володимир Зеленський.

Крім того, задля безпеки особового складу Президент передав нагороди для вручення військовослужбовцям у розташуваннях.

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Теги: Волинь, війна, Авдіївка, нагородження
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