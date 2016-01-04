Україна та ще 30 держав скликають Радбез ООН через масований обстріл росією українських

Україна та ще 30 держав скликають Радбез ООН через масований обстріл росією українських
Україна з 30 державами-членам ООН ініціювала скликання екстреного засідання Ради безпеки у зв’язку з масованим обстрілом Росією українських міст у ніч проти п’ятниці, 29 грудня.

Про це повідомив у Twitter (X) голова МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Україна разом із трьома десятками держав-членів ООН звернулася до Еквадорського Головування із запитом на скликання екстреного засідання РБ ООН щодо ракетної та дронової атаки Росії, яка призвела до великої кількості цивільних жертв та руйнувань цивільної інфраструктури", - повідомив Кулеба.

Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 грудня та вранці 29 грудня Росія випустила 158 ракет та шахедів по Україні.

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Теги: ООН, Україна, Радбез, обстріл
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