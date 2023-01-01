Байден закликав Конгрес поквапитися з допомогою для України

Байден закликав Конгрес поквапитися з допомогою для України
Президент США Джо Байден сказав, що масований ракетний удар Росії є нагадуванням про те, що диктатор Володимир Путін хоче знищити Україну і його треба зупинити.

Про це повідомляє Кореспондент.

Президент США наголосив, що ця атака демонструє справжні плани глави Кремля стосовно України, тому його треба зупинити,

Він наголосив, що Росія завдала ударів по українському пологовому будинку, торговому центру та житловим кварталам, внаслідок чого загинули мирні жителі, десятки отримали поранення.

"Це суворе нагадування усьому світу про те, що після майже двох років цієї руйнівної війни мета Путіна залишається незмінною. Він прагне знищити Україну та поневолити її народ. Його необхідно зупинити", - зазначив американський лідер.

За його словами, якщо Конгрес США не схвалить нове фінансування допомоги Україні, то країна не зможе продовжувати відправляти зброю та життєво важливі системи ППО, які потрібні для захисту українського мирного населення.

"Конгрес має зробити крок уперед і діяти без подальших зволікань", - наголосив президент.

Президент США додав, що ставки у цій боротьбі виходять далеко за межі України. Вони торкаються і всього Північноатлантичного альянсу.

"Ми не можемо підвести наших союзників та партнерів. Ми не можемо підвести Україну. Історія суворо засудить тих, хто не відгукнеться на заклик свободи", - резюмував Байден.

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 250 мільйонів доларів.

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Теги: Байден, Україна, Конгрес, США, допомога, росія, обстріл, тероризм, війна
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