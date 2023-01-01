Захисники ліквідували за добу ще 750 окупантів
Сьогодні, 11:42
Сили оборони знищили за добу ще 750 російських солдатів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.12.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 358270 (+750) осіб,
танків ‒ 5969 (+16) од,
бойових броньованих машин ‒ 11053 (+20) од,
артилерійських систем – 8434 (+17) од,
РСЗВ – 939 (+1) од,
засоби ППО ‒ 621 (+1) од,
літаків – 329 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6554 (+15),
крилаті ракети ‒ 1708 (+88),
кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 11244 (+29) од,
спеціальна техніка ‒ 1260 (+6)
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.12.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 358270 (+750) осіб,
танків ‒ 5969 (+16) од,
бойових броньованих машин ‒ 11053 (+20) од,
артилерійських систем – 8434 (+17) од,
РСЗВ – 939 (+1) од,
засоби ППО ‒ 621 (+1) од,
літаків – 329 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6554 (+15),
крилаті ракети ‒ 1708 (+88),
кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 11244 (+29) од,
спеціальна техніка ‒ 1260 (+6)
Дані уточнюються.
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