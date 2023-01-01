Захисники ліквідували за добу ще 750 окупантів

Захисники ліквідували за добу ще 750 окупантів
Сили оборони знищили за добу ще 750 російських солдатів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.12.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 358270 (+750) осіб,

танків ‒ 5969 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 11053 (+20) од,

артилерійських систем – 8434 (+17) од,

РСЗВ – 939 (+1) од,

засоби ППО ‒ 621 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6554 (+15),

крилаті ракети ‒ 1708 (+88),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11244 (+29) од,

спеціальна техніка ‒ 1260 (+6)

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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