Захисники ліквідували за добу ще 750 окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.12.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 358270 (+750) осіб,



танків ‒ 5969 (+16) од,



бойових броньованих машин ‒ 11053 (+20) од,



артилерійських систем – 8434 (+17) од,



РСЗВ – 939 (+1) од,



засоби ППО ‒ 621 (+1) од,



літаків – 329 (+0) од,



гелікоптерів – 324 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6554 (+15),



крилаті ракети ‒ 1708 (+88),



кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,



підводні човни - 1 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 11244 (+29) од,



спеціальна техніка ‒ 1260 (+6)



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони знищили за добу ще 750 російських солдатів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.особового складу ‒ близько 358270 (+750) осіб,танків ‒ 5969 (+16) од,бойових броньованих машин ‒ 11053 (+20) од,артилерійських систем – 8434 (+17) од,РСЗВ – 939 (+1) од,засоби ППО ‒ 621 (+1) од,літаків – 329 (+0) од,гелікоптерів – 324 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6554 (+15),крилаті ракети ‒ 1708 (+88),кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 11244 (+29) од,спеціальна техніка ‒ 1260 (+6)Дані уточнюються.

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