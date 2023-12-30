Прикордонники заперечили закриття кордону для чоловіків із інвалідністю 3-ї групи





Про це речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив у коментарі



"Змін у Правилах перетину кордону немає, але з боку Державної прикордонної служби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства.



Тільки з початку року на кордоні було відмовлено у виїзді майже 50 тисячам громадянам України, які не підпадали під умови пропуску, а також викрито 3 тисячі підроблених документів", - йдеться в повідомленні.



Речник Прикордонної служби наголосив, що пропуск осіб через кордон, як і раніше, здійснюється відповідно до чинного законодавства, зокрема і Правил перетину кордону для громадян України, що затверджені постановою уряду 57.



Правила визначають умови перетину кордону на час дії воєнного стану, зокрема для громадян України чоловічої статі, яким загалом обмежено виїзд за межі України, і чітко визначають категорії й умови, за якими громадяни можуть перетинати кордон.



"Звісно, прикордонники ретельно вивчають документи, які б давали підстави для виїзду людини. Таку норму нам визначає законодавство.



До того ж ми часто бачимо як люди намагаються спекулювати умовами перетину кордону слідуючи до прикладу з іншою метою, або використовуючи підроблені чи фіктивні документи", - сказав Демченко.



У соцмережах поширилися чутки про нібито закриття кордону для чоловіків із 3-ю групою інвалідності й зняття 20 осіб із поїзда Київ – Перемишль.



Влада планує відмовитися від поняття "обмежено придатний" і мобілізувати осіб із інвалідністю 3-ї групи, однак відповідний законопроєкт ще не ухвалено в парламенті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Державній прикордонній службі України запевнили, що правила перетину кордонів для людей із інвалідністю 3-ї групи не змінювалися, попри чутки у соцмережах.Про це речник ДПСУповідомив у коментарі "Українській правді" "Змін у Правилах перетину кордону немає, але з боку Державної прикордонної служби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства.Тільки з початку року на кордоні було відмовлено у виїзді майже 50 тисячам громадянам України, які не підпадали під умови пропуску, а також викрито 3 тисячі підроблених документів", - йдеться в повідомленні.Речник Прикордонної служби наголосив, що пропуск осіб через кордон, як і раніше, здійснюється відповідно до чинного законодавства, зокрема і Правил перетину кордону для громадян України, що затверджені постановою уряду 57.Правила визначають умови перетину кордону на час дії воєнного стану, зокрема для громадян України чоловічої статі, яким загалом обмежено виїзд за межі України, і чітко визначають категорії й умови, за якими громадяни можуть перетинати кордон."Звісно, прикордонники ретельно вивчають документи, які б давали підстави для виїзду людини. Таку норму нам визначає законодавство.До того ж ми часто бачимо як люди намагаються спекулювати умовами перетину кордону слідуючи до прикладу з іншою метою, або використовуючи підроблені чи фіктивні документи", - сказав Демченко.У соцмережах поширилися чутки про нібито закриття кордону для чоловіків із 3-ю групою інвалідності й зняття 20 осіб із поїзда Київ – Перемишль.Влада планує відмовитися від поняття "обмежено придатний" і мобілізувати осіб із інвалідністю 3-ї групи, однак відповідний законопроєкт ще не ухвалено в парламенті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію