Кількість загиблих у Києві внаслідок атаки росіян 29 грудня зросла до 16

Кількість загиблих у Києві внаслідок атаки росіян 29 грудня зросла до 16
Кількість загиблих внаслідок атаки росії по Києву зросла до 16.

Про це повідомив очільник столичної військової адміністрації Сергій Попко.

"Внаслідок ракетного удару по столиці кількість загиблих зросла вже до 15. Рятувальники, які проводять пошуково-рятувальну операцію, виявили ще тіла під завалами. Бійці ДСНС продовжують роботи на найбільш пошкоджених обʼєктах", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що внаслідок атаки на столицю постраждали 32 людини. Наразі 17 із них перебувають у стаціонарах медзакладів Києва.

Міський голова Віталій Кличко оголосив 1 січня днем жалоби у Києві.

Згодом Попко повідомив, що рятувальники виявили ще одне тіло під завалами. Кількість загиблих вже 16. Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, що уночі та зранку 29 грудня російські війська атакували Україну ракетами та дронами. Загалом окупанти запустили по Україні 158 ракет та дронів.

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Теги: Росія, Україна, війна, Київ
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