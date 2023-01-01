Кількість загиблих у Києві внаслідок атаки росіян 29 грудня зросла до 16





Про це Сергій Попко.



"Внаслідок ракетного удару по столиці кількість загиблих зросла вже до 15. Рятувальники, які проводять пошуково-рятувальну операцію, виявили ще тіла під завалами. Бійці ДСНС продовжують роботи на найбільш пошкоджених обʼєктах", - йдеться в повідомленні.



Також відомо, що внаслідок атаки на столицю постраждали 32 людини. Наразі 17 із них перебувають у стаціонарах медзакладів Києва.



Міський голова Віталій Кличко оголосив 1 січня днем жалоби у Києві.



Згодом Попко повідомив, що рятувальники виявили ще одне тіло під завалами. Кількість загиблих вже 16. Пошуково-рятувальна операція триває.



Нагадаємо, що уночі та зранку 29 грудня російські війська атакували Україну ракетами та дронами. Загалом окупанти запустили по Україні 158 ракет та дронів.

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