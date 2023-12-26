Російського флоту в Криму не повинно бути взагалі, - голова СБУ
Сьогодні, 13:10
Морські дрони СБУ загнали російські кораблі у порти базування та відновили роботу зернового коридору.
Про це розповів голова СБУ Василь Малюк, пише телеграмканал Оперативний ЗСУ.
«Ми прагнемо вибити всі ракетоносії з української акваторії Чорного моря. А тоді звернемо увагу і на підводні човни», - сказав голова СБУ, додавши, що окупантів чекають дуже неприємні сюрпризи.
Президент Володимир Зеленський поставив задачу: зробити так, щоб Україна домінувала в Чорному морі. Для СБУ цей напрям – один із пріоритетних.
СБУ використовує два дрони власного виробництва. Перший - «Sea Baby». Він не тільки несе 850 кг заряду, оснащений зв‘язком, вартістю $300 тис., але й має вогнеметну систему. Тобто здатний стріляти по ворогу. Другий - «Мамай» - дрон-камікадзе, який доносить 450 кг вибухівки в будь-яку точку Чорного моря.
Василь Малюк зазначив, що росіяни вже вивели всі серйозні кораблі з Криму, але це їм не допоможе. «Російського флоту в Криму не повинно бути взагалі», – сказав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів голова СБУ Василь Малюк, пише телеграмканал Оперативний ЗСУ.
«Ми прагнемо вибити всі ракетоносії з української акваторії Чорного моря. А тоді звернемо увагу і на підводні човни», - сказав голова СБУ, додавши, що окупантів чекають дуже неприємні сюрпризи.
Президент Володимир Зеленський поставив задачу: зробити так, щоб Україна домінувала в Чорному морі. Для СБУ цей напрям – один із пріоритетних.
СБУ використовує два дрони власного виробництва. Перший - «Sea Baby». Він не тільки несе 850 кг заряду, оснащений зв‘язком, вартістю $300 тис., але й має вогнеметну систему. Тобто здатний стріляти по ворогу. Другий - «Мамай» - дрон-камікадзе, який доносить 450 кг вибухівки в будь-яку точку Чорного моря.
Василь Малюк зазначив, що росіяни вже вивели всі серйозні кораблі з Криму, але це їм не допоможе. «Російського флоту в Криму не повинно бути взагалі», – сказав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Російського флоту в Криму не повинно бути взагалі, - голова СБУ
Сьогодні, 13:10
Виявили тіло волинянки, яка зникла декілька днів тому
Сьогодні, 12:45
У перший день Нового року сповістили про загибель Героя з Волині
Сьогодні, 12:22
На Волині діти віддали наколядовані гроші волонтерам
Сьогодні, 12:15
Як живе наймолодша волинянка в Україні з донорським серцем. ФОТО
Сьогодні, 11:55