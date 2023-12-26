Російського флоту в Криму не повинно бути взагалі, - голова СБУ

Російського флоту в Криму не повинно бути взагалі, - голова СБУ
Морські дрони СБУ загнали російські кораблі у порти базування та відновили роботу зернового коридору.

Про це розповів голова СБУ Василь Малюк, пише телеграмканал Оперативний ЗСУ.

«Ми прагнемо вибити всі ракетоносії з української акваторії Чорного моря. А тоді звернемо увагу і на підводні човни», - сказав голова СБУ, додавши, що окупантів чекають дуже неприємні сюрпризи.

Президент Володимир Зеленський поставив задачу: зробити так, щоб Україна домінувала в Чорному морі. Для СБУ цей напрям – один із пріоритетних.

СБУ використовує два дрони власного виробництва. Перший - «Sea Baby». Він не тільки несе 850 кг заряду, оснащений зв‘язком, вартістю $300 тис., але й має вогнеметну систему. Тобто здатний стріляти по ворогу. Другий - «Мамай» - дрон-камікадзе, який доносить 450 кг вибухівки в будь-яку точку Чорного моря.

Василь Малюк зазначив, що росіяни вже вивели всі серйозні кораблі з Криму, але це їм не допоможе. «Російського флоту в Криму не повинно бути взагалі», – сказав він.

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Теги: війна, СБУ, наближають перемогу
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