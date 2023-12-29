У переддень Нового року зупинилося серце військового з Волині

У переддень Нового року перестало битися серце військовослужбовця з села Мокрець на ВолиніПро це у фейсбуці повідомляє Турійська громада.У громаді сповістили про смерть військового Сергія Григоровича Хільчука (10.04.1977-31.12.2023).Турійська громада у глибокій скорботі розділяє біль важкої втрати з рідними та близькими нашого захисника.У звʼязку з трагічною подією у громаді з 1 по 3 січня оголошується триденна жалоба.Кортеж із тілом померлого захисника України прямуватиме сьогодні, 1 січня, з Луцька через Турійськ до села Мокрець. Орієнтовно о 14:30-15:00 (але можливі зміни) кортеж проїде через Турійськ.Чин похорону відбудеться 2 січня о 12:00 в місцевому храмі.«Вічна памʼять і шана воїну Сергію», - зазначили у громаді.