У переддень Нового року зупинилося серце військового з Волині

У переддень Нового року зупинилося серце військового з Волині
У переддень Нового року перестало битися серце військовослужбовця з села Мокрець на Волині Сергія Хільчука.

Про це у фейсбуці повідомляє Турійська громада.

У громаді сповістили про смерть військового Сергія Григоровича Хільчука (10.04.1977-31.12.2023).
У переддень Нового року зупинилося серце військового з Волині

Турійська громада у глибокій скорботі розділяє біль важкої втрати з рідними та близькими нашого захисника.

У звʼязку з трагічною подією у громаді з 1 по 3 січня оголошується триденна жалоба.

Кортеж із тілом померлого захисника України прямуватиме сьогодні, 1 січня, з Луцька через Турійськ до села Мокрець. Орієнтовно о 14:30-15:00 (але можливі зміни) кортеж проїде через Турійськ.

Чин похорону відбудеться 2 січня о 12:00 в місцевому храмі.

«Вічна памʼять і шана воїну Сергію», - зазначили у громаді.

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Теги: загиблі, війна
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