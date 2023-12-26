Як вилікувати похмілля: поради луцького нарколога





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Візначаючи настання Нового року, люди нерідко не розраховують власних можливостей організму та перевищують кількість випитого алкоголю. Як результат - настає похмілля, у боротьбі з яким часто використовують народні методи.



Нарколог Сергій Гудзюк розповів про дієві способи подолати погане самопочуття внаслідок алкогольної інтоксикації. Похмілля – це реакція організму на великі дози алкоголю і речовини, які утворюються при його розщепленні. Коли етанол потрапляє всередину, організм працює на максимум, щоб швидше його переробити і вивести природним шляхом. Речовини, які при цьому виділяються – токсичні, тому людина й відчуває себе так погано.



Після новорічної ночі похмілля посилюється через брак сну, бо організм не встиг відновитись. Тривалість поганого самопочуття у всіх різна та залежить від того, наскільки швидко організм переробить алкоголь, зазвичай на це потрібно близько доби.



«Найбільше страждають шлунок і печінка, а імунна система реагує як при запальних процесах. Похмілля залежить не від складу алкогольних напоїв, а від кількості випитого спирту.



Організм дорослої людини може впоратись із 10 грамами спирту в годину. Тому, варто робити довші перерви між випитими порціями», зауважив нарколог Сергій Гудзюк.



Щоб організм не страждав від похмілля, нарколог радить випити сорбентів, наприклад, активованого вугілля: воно вбере в себе токсини, що отруюють організм. Лікар зауважив: одного важкого похмілля досить, аби спровокувати тяжкі хвороби.



«За рахунок одного передозування людина може заробити собі гострий панкреатит або токсичний гепатит, або ураження жовчного міхура, або інсульт, спазм судин головного мозку. Шампанського випив, а судини не спрацювали за рахунок вуглекислоти - спазм судин, вчасно не надали допомогу, кров не поступила – частина мозку померла. Все реально», - попереджає нарколог.



Шампанське, пиво, слабоалкогольні напої й коктейлі зазвичай здаються менш шкідливими, але ними значно легше «перебрати».



«Організму, грубо кажучи, все одно, який алкоголь ви п'єте, він сумує усю кількість випитого. Алкоголь діє як сечогінний засіб та має здатність виводити воду з організму. Саме тому на наступний день після вечірки болить голова, в роті сухо і мучить спрага», - зазначив Сергій Гудзюк.



Щоб відновити водно-сольовий баланс і вивести токсичні речовини з організму потрібно пити достатню кількість води. Нарколог стверджує: чарівної пігулки від похмілля немає, але полегшити симптоми - можливо.



«Досить непоганим методом боротьби з похміллям буде контрастний душ. Це допоможе зняти напругу і прискорити відновлюючі процеси в організмі. Але в такому стані протипоказано приймати гарячі ванни, відвідувати лазні, оскільки це може негативно вплинути на серцево-судинну систему. Також прогулянка – помірний темп, свіже повітря можуть прискорити розщеплення алкоголю в організмі. Ще потрібно поїсти. Навіть, якщо нудить і нічого не хочеться, варто трохи поїсти – правильні продукти поновлять втрачені вітаміни і додадуть організму сили. Але не їжте жирну, важку, кислу чи гостру їжу, щоб не навантажувати травну систему», каже медик.



Хорошими варіантами будуть: овочевий бульйон, яйця, молочні продукти, червоний перець, банани, авокадо, запечена картопля – у ній багато калію, який потрібний для нормальної роботи нервів і м'язів. Також вівсяна і рисова каша, будь-які солодощі, адже глюкоза допомагає підвищити цукор в крові, який знижується при великих дозах алкоголю.



Лікар пояснив: «Кава не є особливо помічною проти похмілля, адже може подразнювати шлунок, слизова якого й без того уже подразнена алкоголем і токсичними сполуками при його розчепленні. Втім, кава може допомогти збадьоритись, а от млявість і апатія – часті супутники похмілля».



Часто можна почути пораду «випити розсіл», але жодних медичних даних, що розсіл лікує похмілля, немає.



«Була гіпотеза, що розсіл може полегшити похмілля і зневоднення внаслідок того, що містить багато калію і натрію, які «вимиває» алкоголь, але дослідження цього не підтвердили. Те саме стосується невеликої дози алкоголю «щоб похмелитися», насправді ж вам стане лише гірше! Та реакція, яку можна спостерігати після пляшки холодного пива – ніщо інше, як викид дофаміну. Таким чином прояви похмілля наче затьмарюються і ненадовго ви відчуваєте себе краще. Потім похмілля повертається, а щоб подолати нову порцію алкоголю організм затратить ще більше сил», - пояснює фахівець.



За словами нарколога, ефективність аптечних препаратів від похмілля також не доведена, проте вони можуть полегшити деякі симптоми внаслідок регідрації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Медики попереджають: не існує чарівних пігулок від похмілля, ліки допомагають подолати тільки окремі симптоми.Про це пише ВСН Візначаючи настання Нового року, люди нерідко не розраховують власних можливостей організму та перевищують кількість випитого алкоголю. Як результат - настає похмілля, у боротьбі з яким часто використовують народні методи.Наркологрозповів про дієві способи подолати погане самопочуття внаслідок алкогольної інтоксикації. Похмілля – це реакція організму на великі дози алкоголю і речовини, які утворюються при його розщепленні. Коли етанол потрапляє всередину, організм працює на максимум, щоб швидше його переробити і вивести природним шляхом. Речовини, які при цьому виділяються – токсичні, тому людина й відчуває себе так погано.Після новорічної ночі похмілля посилюється через брак сну, бо організм не встиг відновитись. Тривалість поганого самопочуття у всіх різна та залежить від того, наскільки швидко організм переробить алкоголь, зазвичай на це потрібно близько доби.«Найбільше страждають шлунок і печінка, а імунна система реагує як при запальних процесах. Похмілля залежить не від складу алкогольних напоїв, а від кількості випитого спирту.Організм дорослої людини може впоратись із 10 грамами спирту в годину. Тому, варто робити довші перерви між випитими порціями», зауважив нарколог Сергій Гудзюк.Щоб організм не страждав від похмілля, нарколог радить випити сорбентів, наприклад, активованого вугілля: воно вбере в себе токсини, що отруюють організм. Лікар зауважив: одного важкого похмілля досить, аби спровокувати тяжкі хвороби.«За рахунок одного передозування людина може заробити собі гострий панкреатит або токсичний гепатит, або ураження жовчного міхура, або інсульт, спазм судин головного мозку. Шампанського випив, а судини не спрацювали за рахунок вуглекислоти - спазм судин, вчасно не надали допомогу, кров не поступила – частина мозку померла. Все реально», - попереджає нарколог.Шампанське, пиво, слабоалкогольні напої й коктейлі зазвичай здаються менш шкідливими, але ними значно легше «перебрати».«Організму, грубо кажучи, все одно, який алкоголь ви п'єте, він сумує усю кількість випитого. Алкоголь діє як сечогінний засіб та має здатність виводити воду з організму. Саме тому на наступний день після вечірки болить голова, в роті сухо і мучить спрага», - зазначив Сергій Гудзюк.Щоб відновити водно-сольовий баланс і вивести токсичні речовини з організму потрібно пити достатню кількість води. Нарколог стверджує: чарівної пігулки від похмілля немає, але полегшити симптоми - можливо.«Досить непоганим методом боротьби з похміллям буде контрастний душ. Це допоможе зняти напругу і прискорити відновлюючі процеси в організмі. Але в такому стані протипоказано приймати гарячі ванни, відвідувати лазні, оскільки це може негативно вплинути на серцево-судинну систему. Також прогулянка – помірний темп, свіже повітря можуть прискорити розщеплення алкоголю в організмі. Ще потрібно поїсти. Навіть, якщо нудить і нічого не хочеться, варто трохи поїсти – правильні продукти поновлять втрачені вітаміни і додадуть організму сили. Але не їжте жирну, важку, кислу чи гостру їжу, щоб не навантажувати травну систему», каже медик.Хорошими варіантами будуть: овочевий бульйон, яйця, молочні продукти, червоний перець, банани, авокадо, запечена картопля – у ній багато калію, який потрібний для нормальної роботи нервів і м'язів. Також вівсяна і рисова каша, будь-які солодощі, адже глюкоза допомагає підвищити цукор в крові, який знижується при великих дозах алкоголю.Лікар пояснив: «Кава не є особливо помічною проти похмілля, адже може подразнювати шлунок, слизова якого й без того уже подразнена алкоголем і токсичними сполуками при його розчепленні. Втім, кава може допомогти збадьоритись, а от млявість і апатія – часті супутники похмілля».Часто можна почути пораду «випити розсіл», але жодних медичних даних, що розсіл лікує похмілля, немає.«Була гіпотеза, що розсіл може полегшити похмілля і зневоднення внаслідок того, що містить багато калію і натрію, які «вимиває» алкоголь, але дослідження цього не підтвердили. Те саме стосується невеликої дози алкоголю «щоб похмелитися», насправді ж вам стане лише гірше! Та реакція, яку можна спостерігати після пляшки холодного пива – ніщо інше, як викид дофаміну. Таким чином прояви похмілля наче затьмарюються і ненадовго ви відчуваєте себе краще. Потім похмілля повертається, а щоб подолати нову порцію алкоголю організм затратить ще більше сил», - пояснює фахівець.За словами нарколога, ефективність аптечних препаратів від похмілля також не доведена, проте вони можуть полегшити деякі симптоми внаслідок регідрації.

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