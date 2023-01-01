«Був великий ризик»: розповіли деталі унікальної операції з пересадки серця 6-річній волинянці

пересадили серце дитини до дитини - це унікальна операція. Нове серце отримала 6-річна Соломійка, донором став 4-річний хлопчик, який помер від розриву аневризми.



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Лікар-кардіохірург, директор Інституту серця МОЗ України Борис Тодуров, чия команда робила операцію, розповів під час спецефіру 1+1 "Незалежність. Хоробрі Серця" деталі.



За його словами, 4-річний Юрчик помер у Рівному. Його мама, яка є анестезіологом, дала згоду на забір органів.



"В той час ми робили трансплантацію дівчинці 17 років у Львові і прийшла інформація, що у Рівному є 4-річна дитина, яка загинула. Лікарі констатували смерть мозку від розриву аневризми. Мама, яка є анестезіологом, нашою колегою, дала згоду на забір органів для порятунку інших дітей. Це була перша трансплантація від маленької дитини до іншої дитини", - говорить лікар.



Він додав, що був великий ризик, оскільки донор був досить маленький, так само, як і реципієнт. Різниця у вазі була біля 40% відсотків.



"Це не входило у світові стандарти, тому був великий ризик, але іншого шансу вижити у Софійки не було, тому ми свідомо пішли на цей ризик і досягли успіху. Вже наступного дня мама загиблого хлопчика мала можливість послухати серце свого сина у грудях врятованої Соломійка. Я це пообіцяв їй, що вона зможе послухати серце Юрчика у грудях Соломійки. І проводжаючи нас до операційних дверей, вона йшла разом із нами та із донором та реципієнтом. Вона нас супроводжувала і сказала: "Нехай у вас все вийде!", - пригадує Тодуров.



Він додав, що найпершу трансплантацію серця команда зробила 22 роки тому - 2001 року. Тоді була 15-річна перерва.



"І тільки 3 роки тому, 2019 року, була зроблена перша трансплантація завдяки Олегу Самчуку, який запросив нас до Ковелі, і ми приїхали зі своїм реципієнтом і зробили операцію. На сьогодні ми уже зробили 70 трансплантацій серця нашою командою", - зазначив він, наголосивши, що ніколи в історії України батьки дитини не давали згоду на донорство.



"За цих 20 років ми змінили суспільну думку і доказали, що трансплантологія - це не є наука про забір органів, а це наука про порятунок безнадійних хворих. Я впевнений, що такий громадянський посил від мами, яка вперше погодилася, буде прикладом для усіх. І люди, дивлячись на Соломійку, будуть розуміти, для чого ми працюємо", - підсумував він.

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