Затримали чоловіка, який побив у Чехії двох жінок, коли дізнався, що вони українки

жорстокому побитті двох українок у місті Пласи на півночі Пльзенського краю.



Про це, як пише



За словами представниці поліції, поки що жодних звинувачень не висунули, проте кримінальне провадження триває.



Поліція поки що не надала додаткової інформації про підозрювану особу.



Повідомлялося, що у Чехії стався напад на двох українок – чоловік накинувся на жінок з кулаками, коли дізнався, що вони з України. Одна з постраждалих отримала відкритий перелом щелепи, а також перелом вилиці та кісток носа.



Раніше у Пльзені 18-річний іноземець, за даними криміналістів, жорстоко напав, зґвалтував і намагався вбити дівчину, якій, за неофіційною інформацією, 15 років. За словами мера Пльзеня Романа Заржицького, обвинувачений – українець, який тривалий час проживає в Чехії.



Пізніше в соціальних мережах з'явилася інформація, що 16-річний підліток, який напав на жінку в празькому районі Гостивар, також є українцем. Поліція в обох випадках не розголошує національність підозрюваного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Чехії поліція затримала та вже допитує чоловіка, якого підозрюють уу місті Пласи на півночі Пльзенського краю.Про це, як пише "Європейська правда" , заявила речниця поліції регіону Павла Бурешова, інформує Novinky.За словами представниці поліції, поки що жодних звинувачень не висунули, проте кримінальне провадження триває.Поліція поки що не надала додаткової інформації про підозрювану особу.Повідомлялося, що у Чехії стався напад на двох українок – чоловік накинувся на жінок з кулаками, коли дізнався, що вони з України. Одна з постраждалих отримала відкритий перелом щелепи, а також перелом вилиці та кісток носа.Раніше у Пльзені 18-річний іноземець, за даними криміналістів, жорстоко напав, зґвалтував і намагався вбити дівчину, якій, за неофіційною інформацією, 15 років. За словами мера Пльзеня Романа Заржицького, обвинувачений – українець, який тривалий час проживає в Чехії.Пізніше в соціальних мережах з'явилася інформація, що 16-річний підліток, який напав на жінку в празькому районі Гостивар, також є українцем. Поліція в обох випадках не розголошує національність підозрюваного.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію