Затримали чоловіка, який побив у Чехії двох жінок, коли дізнався, що вони українки

Затримали чоловіка, який побив у Чехії двох жінок, коли дізнався, що вони українки
У Чехії поліція затримала та вже допитує чоловіка, якого підозрюють у жорстокому побитті двох українок у місті Пласи на півночі Пльзенського краю.

Про це, як пише "Європейська правда", заявила речниця поліції регіону Павла Бурешова, інформує Novinky.

За словами представниці поліції, поки що жодних звинувачень не висунули, проте кримінальне провадження триває.

Поліція поки що не надала додаткової інформації про підозрювану особу.

Повідомлялося, що у Чехії стався напад на двох українок – чоловік накинувся на жінок з кулаками, коли дізнався, що вони з України. Одна з постраждалих отримала відкритий перелом щелепи, а також перелом вилиці та кісток носа.

Раніше у Пльзені 18-річний іноземець, за даними криміналістів, жорстоко напав, зґвалтував і намагався вбити дівчину, якій, за неофіційною інформацією, 15 років. За словами мера Пльзеня Романа Заржицького, обвинувачений – українець, який тривалий час проживає в Чехії.

Пізніше в соціальних мережах з'явилася інформація, що 16-річний підліток, який напав на жінку в празькому районі Гостивар, також є українцем. Поліція в обох випадках не розголошує національність підозрюваного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Чехія, Україна, злочин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розшукали 16-річну дівчину, яка зникла у Луцьку
Сьогодні, 15:51
Вийшов фільм про депутата з Волині і його сина, які нині служать у війську
Сьогодні, 15:40
Затримали чоловіка, який побив у Чехії двох жінок, коли дізнався, що вони українки
Сьогодні, 15:19
«Був великий ризик»: розповіли деталі унікальної операції з пересадки серця 6-річній волинянці
Сьогодні, 14:57
Норвегія подарує Україні ракети для систем IRIS-T та техніку для розмінування
Сьогодні, 14:35
Схожі новини
У Чехії чоловік побив двох жінок, коли дізнався, що вони українки У Чехії чоловік побив двох жінок, коли дізнався, що вони українки
23 серпень, 16:30
Президент Павел дозволив ще 14 чехам воювати в Україні проти росії Президент Павел дозволив ще 14 чехам воювати в Україні проти росії
02 серпень, 20:24
ЗСУ врятували родину з окупованих Олешок, якій раніше дроном передавали воду. ФОТО ЗСУ врятували родину з окупованих Олешок, якій раніше дроном передавали воду. ФОТО
07 червень, 22:57
Сенат Чехії ухвалив резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України в НАТО Сенат Чехії ухвалив резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України в НАТО
01 червень, 06:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розшукали 16-річну дівчину, яка зникла у Луцьку
Сьогодні, 15:51
 0
Вийшов фільм про депутата з Волині і його сина, які нині служать у війську
Сьогодні, 15:40
 0
Затримали чоловіка, який побив у Чехії двох жінок, коли дізнався, що вони українки
Сьогодні, 15:19
 0
«Був великий ризик»: розповіли деталі унікальної операції з пересадки серця 6-річній волинянці
Сьогодні, 14:57
 0
Норвегія подарує Україні ракети для систем IRIS-T та техніку для розмінування
Сьогодні, 14:35
 0
Медіа
відео
1/8