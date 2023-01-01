Розшукали 16-річну дівчину, яка зникла у Луцьку
Сьогодні, 15:51
Розшукали безвісти зниклу жительку Луцька Самсонюк Тетяну Анатоліївну, 10 липня 2007 року народження, яка днями зникла.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у секторі комунікації поліції Волинської області.
Нагадаємо, неповнолітню бачили 21 серпня близько 16 год. 30 хв. Вона перебувала на проспекті Перемоги у Луцьку. Але додому не повернулася. Тож рідні забили на сполох.
Дівчину розшукали 22 серпня увечері після оприлюднення повідомлення про її розшук у медіа. У поліції інформують, що її життю та здоров’ю нічого не загрожує.
Поліцейські просять підлітків бути відповідальними та повідомляти рідним, де і з ким перебувають.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у секторі комунікації поліції Волинської області.
Нагадаємо, неповнолітню бачили 21 серпня близько 16 год. 30 хв. Вона перебувала на проспекті Перемоги у Луцьку. Але додому не повернулася. Тож рідні забили на сполох.
Дівчину розшукали 22 серпня увечері після оприлюднення повідомлення про її розшук у медіа. У поліції інформують, що її життю та здоров’ю нічого не загрожує.
Поліцейські просять підлітків бути відповідальними та повідомляти рідним, де і з ким перебувають.
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