Розшукали 16-річну дівчину, яка зникла у Луцьку

Розшукали безвісти зниклу жительку Луцька, 10 липня 2007 року народження, яка днями зникла.Про церозповіли у секторі комунікації поліції Волинської області.Нагадаємо, неповнолітню бачили 21 серпня близько 16 год. 30 хв. Вона перебувала на проспекті Перемоги у Луцьку. Але. Тож рідні забили на сполох.Дівчину розшукали 22 серпня увечері після оприлюднення повідомлення про її розшук у медіа. У поліції інформують, що її життю та здоров’ю нічого не загрожує.Поліцейські просять підлітків бути відповідальними та повідомляти рідним, де і з ким перебувають.