Вийшов фільм про депутата з Волині і його сина, які нині служать у війську

Вийшов фільм про депутата з Волині і його сина, які нині служать у війську
Про військового офіцера Володимира Шпіку, учасника АТО, депутата Ковельської міської ради, та його сина, теж Володимира, також АТОвця, розповідається у документальному фільмі «Зв’язок», який вийшов до Дня Незалежності України.

Про це з посиланням на hromadske пише Ковель media.

Володимиру Шпіці-старшому виповнилося 57. Зараз він на Донеччині. Щоранку застеляє ліжко.

"Мене дід з дитинства привчив. Щоб день вдався", – говорить він.

Потім іде на ранкову пробіжку, вмивається – та до роботи. Приймає доповіді від побратимів.

Володимир Шпіка-молодший служить у штабі Львова – цього року бійця перевели зі східного напрямку. Чоловіки з династії військових, обоє пройшли АТО.



"Найголовніше – це люди. Озброєння і техніка без людей – це просто купка металу. Людей треба берегти", – каже Шпіка-старший.

Він застав різні часи армії: СРСР, перші роки незалежності, коли військо розкрадалося, початок АТО, коли армія була не готовою до нападу рф, трансформацію з 2016 року та нові тяжкі виклики та втрати після 24 лютого.

Як воно – іти військовим, коли війна вже в тебе вдома? Які пам’ятні речі з АТО береже родина? Як українська армія змінилася з Другої світової до 2023-го? І що подобається чоловікам у їхній службі? Про це все – у документальному фільмі «Зв’язок».

Вийшов фільм про депутата з Волині і його сина, які нині служать у війську
Вийшов фільм про депутата з Волині і його сина, які нині служать у війську

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