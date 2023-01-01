Вийшов фільм про депутата з Волині і його сина, які нині служать у війську

Володимира Шпіку, учасника АТО, депутата Ковельської міської ради, та його сина, теж Володимира, також АТОвця, розповідається у документальному фільмі «Зв’язок», який вийшов до Дня Незалежності України.



Про це з посиланням на hromadske пише



Володимиру Шпіці-старшому виповнилося 57. Зараз він на Донеччині. Щоранку застеляє ліжко.



"Мене дід з дитинства привчив. Щоб день вдався", – говорить він.



Потім іде на ранкову пробіжку, вмивається – та до роботи. Приймає доповіді від побратимів.



Володимир Шпіка-молодший служить у штабі Львова – цього року бійця перевели зі східного напрямку. Чоловіки з династії військових, обоє пройшли АТО.







"Найголовніше – це люди. Озброєння і техніка без людей – це просто купка металу. Людей треба берегти", – каже Шпіка-старший.



Він застав різні часи армії: СРСР, перші роки незалежності, коли військо розкрадалося, початок АТО, коли армія була не готовою до нападу рф, трансформацію з 2016 року та нові тяжкі виклики та втрати після 24 лютого.



Як воно – іти військовим, коли війна вже в тебе вдома? Які пам’ятні речі з АТО береже родина? Як українська армія змінилася з Другої світової до 2023-го? І що подобається чоловікам у їхній службі? Про це все – у документальному фільмі «Зв’язок».





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