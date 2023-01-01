Вийшов фільм про депутата з Волині і його сина, які нині служать у війську
Сьогодні, 15:40
Про військового офіцера Володимира Шпіку, учасника АТО, депутата Ковельської міської ради, та його сина, теж Володимира, також АТОвця, розповідається у документальному фільмі «Зв’язок», який вийшов до Дня Незалежності України.
Про це з посиланням на hromadske пише Ковель media.
Володимиру Шпіці-старшому виповнилося 57. Зараз він на Донеччині. Щоранку застеляє ліжко.
"Мене дід з дитинства привчив. Щоб день вдався", – говорить він.
Потім іде на ранкову пробіжку, вмивається – та до роботи. Приймає доповіді від побратимів.
Володимир Шпіка-молодший служить у штабі Львова – цього року бійця перевели зі східного напрямку. Чоловіки з династії військових, обоє пройшли АТО.
"Найголовніше – це люди. Озброєння і техніка без людей – це просто купка металу. Людей треба берегти", – каже Шпіка-старший.
Він застав різні часи армії: СРСР, перші роки незалежності, коли військо розкрадалося, початок АТО, коли армія була не готовою до нападу рф, трансформацію з 2016 року та нові тяжкі виклики та втрати після 24 лютого.
Як воно – іти військовим, коли війна вже в тебе вдома? Які пам’ятні речі з АТО береже родина? Як українська армія змінилася з Другої світової до 2023-го? І що подобається чоловікам у їхній службі? Про це все – у документальному фільмі «Зв’язок».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це з посиланням на hromadske пише Ковель media.
Володимиру Шпіці-старшому виповнилося 57. Зараз він на Донеччині. Щоранку застеляє ліжко.
"Мене дід з дитинства привчив. Щоб день вдався", – говорить він.
Потім іде на ранкову пробіжку, вмивається – та до роботи. Приймає доповіді від побратимів.
Володимир Шпіка-молодший служить у штабі Львова – цього року бійця перевели зі східного напрямку. Чоловіки з династії військових, обоє пройшли АТО.
"Найголовніше – це люди. Озброєння і техніка без людей – це просто купка металу. Людей треба берегти", – каже Шпіка-старший.
Він застав різні часи армії: СРСР, перші роки незалежності, коли військо розкрадалося, початок АТО, коли армія була не готовою до нападу рф, трансформацію з 2016 року та нові тяжкі виклики та втрати після 24 лютого.
Як воно – іти військовим, коли війна вже в тебе вдома? Які пам’ятні речі з АТО береже родина? Як українська армія змінилася з Другої світової до 2023-го? І що подобається чоловікам у їхній службі? Про це все – у документальному фільмі «Зв’язок».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Розшукали 16-річну дівчину, яка зникла у Луцьку
Сьогодні, 15:51
Вийшов фільм про депутата з Волині і його сина, які нині служать у війську
Сьогодні, 15:40
«Був великий ризик»: розповіли деталі унікальної операції з пересадки серця 6-річній волинянці
Сьогодні, 14:57
Медіа