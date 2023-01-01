Волинянка склала НМТ на максимум і отримала 30 тисяч гривень

Волинянка склала НМТ на максимум і отримала 30 тисяч гривень
Рекордні 600 балів з національного мультипредметного тесту у Волинській області отримало троє школярів, серед яких випускниця Рожищенського ліцею №4 Катерина Фіщук.

Про це повідомили на сайті Рожищенської міської ради.

Катерина – перша випускниця у громаді, якій вдалося здобути максимальну кількість балів з усіх трьох предметів.

Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук від імені громади за участі представників гуманітарного відділу та навчального закладу вручив Катерині Фіщук сертифікат на 30 тисяч гривень.

Волинянка склала НМТ на максимум і отримала 30 тисяч гривень


Вячеслав Анатолійович наголосив, що у наш складний час маємо підтримувати та стимулювати талановиту молодь, адже їй в майбутньому відбудовувати нашу країну.

Наразі Катерина Фіщук здійснила свою мрію і стала студенткою Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю біотехнологія та біоінженерія.

А складниками рецепту успіху здобуття максимальних балів з усіх трьох предметів, на думку Катерини Фіщук, є наполегливість у навчанні, власна зацікавленість, віра у власні сили та трішечки удачі.

Приклад Катерини Фіщук доводить, що якщо у дитини є бажання вчитися, то ні карантини, ні дистанційне навчання, і навіть війна не можуть вплинути на результативність здобуття нових знань.

Випускниця подякувала своїм вчителям-наставникам Марії Демчук, Людмилі Зелінській та Марії Матвійчук за науку та підтримку, а майбутнім випускникам порадила наполегливо працювати і результат буде неодмінно.

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Теги: Рожище, Катерина Фіщук, НМТ
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