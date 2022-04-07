На Львівщині затримали заступника командира військової частини, який змушував солдат будувати йому маєток





Про це



Інформують, що з середини липня цього року солдати, замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, працювали на приватному об’єкті «командира». До ремонтно-будівельних робіт на своїй двоповерховій віллі він залучив 7 військовослужбовців.



Також, за оперативними даними, посадовець налагодив на території військового містечка роботу підпільного магазину, яким керувала його дружина. За наявними даними, у ньому військовослужбовцям продавали харчові продукти, які держава офіційно виділяла для забезпечення військових.



Повідомляють, що наразі відбулись обшуки за місцем проживання фігуранта. Правоохоронці вилучили документацію, та велику суму грошей у різній валюті.



Заступника командира підозрюють у зловживанні службовим становищем. Передбачене статтею покарання — позбавлення волі на строк до 12 років.



Готуються клопотання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.



Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники ДБР викрили на системних зловживаннях заступника командира однієї з військових частин Львівщині. Зокрема, посадовець дав вказівку бійцям будувати для нього маєток.Про це повідомляє пресслужба ДБР.Інформують, що з середини липня цього року солдати, замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, працювали на приватному об’єкті «командира». До ремонтно-будівельних робіт на своїй двоповерховій віллі він залучив 7 військовослужбовців.Також, за оперативними даними, посадовець налагодив на території військового містечка роботу підпільного магазину, яким керувала його дружина. За наявними даними, у ньому військовослужбовцям продавали харчові продукти, які держава офіційно виділяла для забезпечення військових.Повідомляють, що наразі відбулись обшуки за місцем проживання фігуранта. Правоохоронці вилучили документацію, та велику суму грошей у різній валюті.Заступника командира підозрюють у зловживанні службовим становищем. Передбачене статтею покарання — позбавлення волі на строк до 12 років.Готуються клопотання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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