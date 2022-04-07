На Львівщині затримали заступника командира військової частини, який змушував солдат будувати йому маєток

На Львівщині затримали заступника командира військової частини, який змушував солдат будувати йому маєток
Працівники ДБР викрили на системних зловживаннях заступника командира однієї з військових частин Львівщині. Зокрема, посадовець дав вказівку бійцям будувати для нього маєток.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Інформують, що з середини липня цього року солдати, замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, працювали на приватному об’єкті «командира». До ремонтно-будівельних робіт на своїй двоповерховій віллі він залучив 7 військовослужбовців.

Також, за оперативними даними, посадовець налагодив на території військового містечка роботу підпільного магазину, яким керувала його дружина. За наявними даними, у ньому військовослужбовцям продавали харчові продукти, які держава офіційно виділяла для забезпечення військових.

Повідомляють, що наразі відбулись обшуки за місцем проживання фігуранта. Правоохоронці вилучили документацію, та велику суму грошей у різній валюті.

Заступника командира підозрюють у зловживанні службовим становищем. Передбачене статтею покарання — позбавлення волі на строк до 12 років.

Готуються клопотання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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Теги: Львівщина, ДБР
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