Розшукують 16-річну лучанку, яка пішла з дому і не повернулася
Сьогодні, 16:00
Розшукують безвісти зниклу жительку Луцька Самсонюк Тетяну Анатоліївну, 10 липня 2007 року народження.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Неповнолітня ввечері 21 серпня близько 16 год. 30 хв. перебувала на проспекті Перемоги у Луцьку. Додому не повернулася, де перебуває тепер – невідомо.
Прикмети: зріст приблизно 160 см, середньої тілобудови, волосся русявого кольору середньої довжини.
Була одягнена: майка чорного кольору, спідниця чорного кольору з білими крапками, при собі має чорну жіночу сумку.
Громадян, які що-небудь знають про вказану особу, закликають повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Неповнолітня ввечері 21 серпня близько 16 год. 30 хв. перебувала на проспекті Перемоги у Луцьку. Додому не повернулася, де перебуває тепер – невідомо.
Прикмети: зріст приблизно 160 см, середньої тілобудови, волосся русявого кольору середньої довжини.
Була одягнена: майка чорного кольору, спідниця чорного кольору з білими крапками, при собі має чорну жіночу сумку.
Громадян, які що-небудь знають про вказану особу, закликають повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У госпіталі помер воїн з Волині Ігор Яцюк
Сьогодні, 16:30
На Волині оголосили жовтий рівень небезпечності
Сьогодні, 16:16
Розшукують 16-річну лучанку, яка пішла з дому і не повернулася
Сьогодні, 16:00
У війні з росією загинув 23-річний воїн з Волині Богдан Гаврилюк: у громаді – триденна жалоба
Сьогодні, 15:48
Якби референдум про незалежність України відбувся сьогодні, її підтримали би 82%, – дослідження
Сьогодні, 15:22
Медіа