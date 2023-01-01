Розшукують 16-річну лучанку, яка пішла з дому і не повернулася

Самсонюк Тетяну Анатоліївну, 10 липня 2007 року народження.



Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



Неповнолітня ввечері 21 серпня близько 16 год. 30 хв. перебувала на проспекті Перемоги у Луцьку. Додому не повернулася, де перебуває тепер – невідомо.



Прикмети: зріст приблизно 160 см, середньої тілобудови, волосся русявого кольору середньої довжини.



Була одягнена: майка чорного кольору, спідниця чорного кольору з білими крапками, при собі має чорну жіночу сумку.



Громадян, які що-небудь знають про вказану особу, закликають повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розшукують безвісти зниклу жительку Луцька, 10 липня 2007 року народження.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Неповнолітня ввечері 21 серпня близько 16 год. 30 хв. перебувала на проспекті Перемоги у Луцьку. Додому не повернулася, де перебуває тепер – невідомо.зріст приблизно 160 см, середньої тілобудови, волосся русявого кольору середньої довжини.майка чорного кольору, спідниця чорного кольору з білими крапками, при собі має чорну жіночу сумку.Громадян, які що-небудь знають про вказану особу, закликають повідомити поліцію за номерами телефонів:або

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