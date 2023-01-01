У госпіталі помер воїн з Волині Ігор Яцюк
Сьогодні, 16:30
21 серпня у госпіталі помер військовослужбовець з Устилузької громади Яцюк Ігор Костянтинович, 24.12.1978 року народження.
Про це повідомили на сайті Устилузької громади.
У знак скорботи за воїном 23 серпня у громаді оголосили днем жалоби.
Завтра, 23 серпня, приблизно о 12:30, траурний кортеж везтиме тіло військовослужбовця Ігора Яцюка за таким маршрутом: м. Володимир - м. Устилуг, вул. Володимирська – вул. Левінцова.
Чин погребіння відбудеться на кладовищі міста Устилуг.
Жителів громади закликають зустріти траурний кортеж коридором шани.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого бійця. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили на сайті Устилузької громади.
У знак скорботи за воїном 23 серпня у громаді оголосили днем жалоби.
Завтра, 23 серпня, приблизно о 12:30, траурний кортеж везтиме тіло військовослужбовця Ігора Яцюка за таким маршрутом: м. Володимир - м. Устилуг, вул. Володимирська – вул. Левінцова.
Чин погребіння відбудеться на кладовищі міста Устилуг.
Жителів громади закликають зустріти траурний кортеж коридором шани.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого бійця. Вічна пам'ять!
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