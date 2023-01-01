У госпіталі помер воїн з Волині Ігор Яцюк

У госпіталі помер воїн з Волині Ігор Яцюк
21 серпня у госпіталі помер військовослужбовець з Устилузької громади Яцюк Ігор Костянтинович, 24.12.1978 року народження.

Про це повідомили на сайті Устилузької громади.

У знак скорботи за воїном 23 серпня у громаді оголосили днем жалоби.

Завтра, 23 серпня, приблизно о 12:30, траурний кортеж везтиме тіло військовослужбовця Ігора Яцюка за таким маршрутом: м. Володимир - м. Устилуг, вул. Володимирська – вул. Левінцова.

Чин погребіння відбудеться на кладовищі міста Устилуг.

Жителів громади закликають зустріти траурний кортеж коридором шани.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого бійця. Вічна пам'ять!

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Теги: Ігор Яцюк, смерть, Волинь
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