У госпіталі помер воїн з Волині Ігор Яцюк

Яцюк Ігор Костянтинович, 24.12.1978 року народження.



Про це повідомили на сайті



У знак скорботи за воїном 23 серпня у громаді оголосили днем жалоби.



Завтра, 23 серпня, приблизно о 12:30, траурний кортеж везтиме тіло військовослужбовця Ігора Яцюка за таким маршрутом: м. Володимир - м. Устилуг, вул. Володимирська – вул. Левінцова.



Чин погребіння відбудеться на кладовищі міста Устилуг.



Жителів громади закликають зустріти траурний кортеж коридором шани.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого бійця. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21 серпня у госпіталі помер військовослужбовець з Устилузької громади, 24.12.1978 року народження.Про це повідомили на сайті Устилузької громади У знак скорботи за воїном 23 серпня у громаді оголосили днем жалоби.Завтра, 23 серпня, приблизно о 12:30, траурний кортеж везтиме тіло військовослужбовця Ігора Яцюка за таким маршрутом: м. Володимир - м. Устилуг, вул. Володимирська – вул. Левінцова.Чин погребіння відбудеться на кладовищі міста Устилуг.Жителів громади закликають зустріти траурний кортеж коридором шани.

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