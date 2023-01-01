34-річний лучанин через інтернет продавав неіснуючі автозапчастини

34-річний лучанин через інтернет продавав неіснуючі автозапчастини
На Волині поліцейські встановили особу шахрая, який надурив кілька десятків громадян.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Зловмисник налагодив продаж неіснуючих автозапчастин та комплектуючих до автомобілів через мережу Інтернет.

Потерпілі зв’язувалися із ним у Viber, домовлялися про суму та перераховували гроші на банківську картку.

Зрозуміло, що придбаного «товару» вони не отримали, гроші заявникам ніхто не повертав.

Оперативники встановили, що до вчинення шахрайств причетний раніше судимий 34-річний житель Луцька. Для зарахування коштів зловмисник використовував банківські картки своєї співмешканки.

За його місцем проживання поліцейські вилучили два мобільних телефони, сім-карти, банківські карти.

Уже встановлено, що лучанин причетний до скоєння щонайменше двадцяти аналогічних шахрайств. Поліцейські продовжують встановлювати осіб, постраждалих від дій зловмисника.
34-річний лучанин через інтернет продавав неіснуючі автозапчастини

За цими фактами триває слідство, розпочате за ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство.

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Теги: Лучанин, інтернет, продаж, шахрай
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