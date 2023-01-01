Норвегія подарує Україні ракети для систем IRIS-T та техніку для розмінування





Про це повідомив уряд Норвегії, пише



Там зазначили, що українські військові мають велику потребу в ракетах і боєприпасах для ППО, тому Норвегія «підтримає, чим може».



«Україна в минулому отримувала значні пожертвування на ППО від західних країн, але потреба <залишається> значною. Норвегія продовжить підтримувати Україну в її боротьбі за захист від російських військ. Тому ми зараз передамо зенітні ракети. Це одне з найбільших на сьогодні норвезьких пожертвувань військової допомоги Україні», — зазначив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, який перебуває з офіційним візитом у Києві на День Незалежності України.



У Києві прем'єр зазначив, що Норвегія також надішле Україні обладнання для розмінування та допоможе забезпечити постачання газу та електроенергії, цитує Reuters.



Зокрема Норвегія передасть портативні комплекти для створення коридорів через мінні поля та обладнання, яке використовується для ремонту критичної інфраструктури.



Раніше Норвегія вже передавала Україні ракети для систем NASAMS і Mistral. Загалом у 2022 році Норвегія надала Україні допомогу на 10,7 млрд норвезьких крон (37,11 млрд грн), упродовж цього року — на 18,5 млрд норвезьких крон та до 2027 року запланувала виділити 75 мільярдів норвезьких крон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Норвегії виділяє новий пакет допомоги для України. На потреби Сил оборони передадуть зенітні ракети для систем IRIS-T, а також обладнання для розмінування.Про це повідомив уряд Норвегії, пише Громадське Там зазначили, що українські військові мають велику потребу в ракетах і боєприпасах для ППО, тому Норвегія «підтримає, чим може».«Україна в минулому отримувала значні пожертвування на ППО від західних країн, але потреба <залишається> значною. Норвегія продовжить підтримувати Україну в її боротьбі за захист від російських військ. Тому ми зараз передамо зенітні ракети. Це одне з найбільших на сьогодні норвезьких пожертвувань військової допомоги Україні», — зазначив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, який перебуває з офіційним візитом у Києві на День Незалежності України.У Києві прем'єр зазначив, що Норвегія також надішле Україні обладнання для розмінування та допоможе забезпечити постачання газу та електроенергії, цитує Reuters.Зокрема Норвегія передасть портативні комплекти для створення коридорів через мінні поля та обладнання, яке використовується для ремонту критичної інфраструктури.Раніше Норвегія вже передавала Україні ракети для систем NASAMS і Mistral. Загалом у 2022 році Норвегія надала Україні допомогу на 10,7 млрд норвезьких крон (37,11 млрд грн), упродовж цього року — на 18,5 млрд норвезьких крон та до 2027 року запланувала виділити 75 мільярдів норвезьких крон.

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