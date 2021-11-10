У Луцьку у лікарні помер комунальник, якого під час ремонтних робіт побив п'яний чоловік

Микола Захарунь - працівник підприємства «Нововолинськ Водоканал», якого



Про це Борис Карпус.



"Увесь час після побиття постраждалий проходив лікування. На жаль, врятувати його не вдалося. Місто втратило досвідченого працьовитого комунальника. Висловлюю щирі співчуття родині. Вічна памʼять померлому", - йдеться в повідомленні.



Карпус наголосив, що злочинець, який побив до смерті простого робітника, має понести покарання як вбивця. А на час розслідування перебувати не під домашнім арештом, а за ґратами.



"Тримаю на особистому контролі розслідування у цій справі", - зазначив мер Нововолинська.

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