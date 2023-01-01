У Ківерцівській громаді завтра зустрічатимуть загиблого Героя Руслана Швеця

Руслана Швеця.



Про це



"Тіло загиблого військовослужбовця Швеця Руслана зустрічаємо завтра, 25 серпня, орієнтовно о 11.45 год.



Маршрут траурного кортежу:



м.Ківерці (Дубок) - Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Романа Шухевича (перейм.Воровського) - Літописна - Незалежності - Шевченка - Київська - П.Орлика (перейм.Чкалова) - с.Заброди - с.Бодячів - с.Звози.



В селі Звози збір людей на початку села, далі траурний кортеж пішою ходою прямуватиме до рідного дому.



Поховають загиблого на кладовищі у с.Звози", - йдеться в повідомленні.



Жителів громади просять гідно зустріти та провести в останню путь Героя Руслана.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 25 серпня, на Волині зустрічатимуть загиблого воїна Про це повідомили у Ківерцівській громаді."Тіло загиблого військовослужбовця Швеця Руслана зустрічаємо завтра, 25 серпня, орієнтовно о 11.45 год.м.Ківерці (Дубок) - Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Романа Шухевича (перейм.Воровського) - Літописна - Незалежності - Шевченка - Київська - П.Орлика (перейм.Чкалова) - с.Заброди - с.Бодячів - с.Звози.В селі Звози збір людей на початку села, далі траурний кортеж пішою ходою прямуватиме до рідного дому.Поховають загиблого на кладовищі у с.Звози", - йдеться в повідомленні.Жителів громади просять гідно зустріти та провести в останню путь Героя Руслана.

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