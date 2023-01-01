У Ківерцівській громаді завтра зустрічатимуть загиблого Героя Руслана Швеця
Сьогодні, 13:30
Завтра, 25 серпня, на Волині зустрічатимуть загиблого воїна Руслана Швеця.
Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"Тіло загиблого військовослужбовця Швеця Руслана зустрічаємо завтра, 25 серпня, орієнтовно о 11.45 год.
Маршрут траурного кортежу:
м.Ківерці (Дубок) - Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Романа Шухевича (перейм.Воровського) - Літописна - Незалежності - Шевченка - Київська - П.Орлика (перейм.Чкалова) - с.Заброди - с.Бодячів - с.Звози.
В селі Звози збір людей на початку села, далі траурний кортеж пішою ходою прямуватиме до рідного дому.
Поховають загиблого на кладовищі у с.Звози", - йдеться в повідомленні.
Жителів громади просять гідно зустріти та провести в останню путь Героя Руслана.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"Тіло загиблого військовослужбовця Швеця Руслана зустрічаємо завтра, 25 серпня, орієнтовно о 11.45 год.
Маршрут траурного кортежу:
м.Ківерці (Дубок) - Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Романа Шухевича (перейм.Воровського) - Літописна - Незалежності - Шевченка - Київська - П.Орлика (перейм.Чкалова) - с.Заброди - с.Бодячів - с.Звози.
В селі Звози збір людей на початку села, далі траурний кортеж пішою ходою прямуватиме до рідного дому.
Поховають загиблого на кладовищі у с.Звози", - йдеться в повідомленні.
Жителів громади просять гідно зустріти та провести в останню путь Героя Руслана.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку у лікарні помер комунальник, якого під час ремонтних робіт побив п'яний чоловік
Сьогодні, 14:24
У місті на Волині пам'ятник Шевченку вбрали у вишиванку. ФОТО
Сьогодні, 13:50
У Ківерцівській громаді завтра зустрічатимуть загиблого Героя Руслана Швеця
Сьогодні, 13:30
Вночі у Криму замайорів український прапор: деталі спецоперації українських військових. ВІДЕО
Сьогодні, 13:13
Медіа