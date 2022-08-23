У місті на Волині пам'ятник Шевченку вбрали у вишиванку. ФОТО





Цей унікальний виріб має свою історію. Його було створено з ініціативи ГО «Велика ідея». Перші хрестики лягли на сорочку шість років тому саме у День Незалежності, повідомляють у



Упродовж року тривала робота над вишиванкою. Для багатьох було за честь зробити на ній свій стіжок. Учасниками цього творчого марафону стали 26 трудових колективів, 15 загальноосвітніх шкіл Ковельщини, а також мешканці Волинської, Луганської, Донецької, Одеської, Львівської, Київської областей, гості з Італії, Великої Британії та США. Загалом 2500 людей долучились до створення сорочки.







На виріб для найвищого бронзового пам’ятника Шевченку пішло 36 метрів тканини, а головна частина вишиванки (маніжка) має розміри 180 на 80 см. Пояс – 8 метрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уже традиційно до Дня Незалежності пам’ятник Тарасу Шевченку у Ковелі буде вбраний у велетенську вишиванку.Цей унікальний виріб має свою історію. Його було створено з ініціативи ГО «Велика ідея». Перші хрестики лягли на сорочку шість років тому саме у День Незалежності, повідомляють у Ковельській міській раді Упродовж року тривала робота над вишиванкою. Для багатьох було за честь зробити на ній свій стіжок. Учасниками цього творчого марафону стали 26 трудових колективів, 15 загальноосвітніх шкіл Ковельщини, а також мешканці Волинської, Луганської, Донецької, Одеської, Львівської, Київської областей, гості з Італії, Великої Британії та США. Загалом 2500 людей долучились до створення сорочки.На виріб для найвищого бронзового пам’ятника Шевченку пішло 36 метрів тканини, а головна частина вишиванки (маніжка) має розміри 180 на 80 см. Пояс – 8 метрів.

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