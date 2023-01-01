Вночі у Криму замайорів український прапор: деталі спецоперації українських військових. ВІДЕО

Вночі у Криму замайорів український прапор: деталі спецоперації українських військових. ВІДЕО
В окупованому Криму пройшла спецоперація ГУР МО України за підтримки ВМСУ.

Про це повідомляють в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Вночі 24 серпня відбулася операція ГУР МО України за підтримка ВМСУ в тимчасово окупованому Криму. Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк.

Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор.

"Всі цілі та задачі виконано. По завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій. Окупаційна адміністрація Криму не коментує події, попри масові звернення місцевих жителів. Єдине повідомлення стосується начебто «знищення боєприпасів за встановленим графіком». Українські Сили Оборони і надалі надаватимуть окупантам допомогу в знищенні боєприпасів, техніки та живої сили", - наголосили у розвідці.

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Теги: Росія, Україна, війна, Крим
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