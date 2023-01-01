Українські військові вранці у День Незалежності здійснили висадку в Криму: що відомо





Інформацію в коментарі Андрій Юсов.



«Підрозділи ГУР МО здійснили висадку в рамках спецоперації, усі завдання виконані», — зазначив він.



Окремо в коментарі «Суспільному» Юсов зазначив, що спецоперацію провели у взаємодії з військово-морським флотом, цілі досягнуто, а втрат серед особового складу немає. Спецоперація, за його словами, продовжується, всі деталі ГУР не розкриває.



«Є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється», — резюмував представник розвідки.



Близько 5 години ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибухи, повідомили «Крим. Реалії».



Водночас російські пропагандистські Telegram-канали стверджують, що в Криму невідомі на гумових човнах нібито обстріляли з берега кемпінг з туристами в Оленівці. Baza пише, що було 10 людей у двох човнах. SHOT пише, що було чотири човни з «диверсантами».



Зазначимо, що в Маяку розташована база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил рф. Також на тарханкутському півострові розташований радіолокаційний вузол — РЛК «Небо-М» та РЛС «Каста-2Е2». По периметру підготовлені позиції для ППО, зазначають «Крим. Реалії».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку 24 серпня в тимчасово анексованому Криму відбувся бій за участю плавальних засобів та авіації. Українські військові здійснили висадку в межах спецоперації.Інформацію в коментарі hromadske підтвердив представник Головного управління розвідки Міноборони України«Підрозділи ГУР МО здійснили висадку в рамках спецоперації, усі завдання виконані», — зазначив він.Окремо в коментарі «Суспільному» Юсов зазначив, що спецоперацію провели у взаємодії з військово-морським флотом, цілі досягнуто, а втрат серед особового складу немає. Спецоперація, за його словами, продовжується, всі деталі ГУР не розкриває.«Є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється», — резюмував представник розвідки.Близько 5 години ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибухи, повідомили «Крим. Реалії».Водночас російські пропагандистські Telegram-канали стверджують, що в Криму невідомі на гумових човнах нібито обстріляли з берега кемпінг з туристами в Оленівці. Baza пише, що було 10 людей у двох човнах. SHOT пише, що було чотири човни з «диверсантами».Зазначимо, що в Маяку розташована база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил рф. Також на тарханкутському півострові розташований радіолокаційний вузол — РЛК «Небо-М» та РЛС «Каста-2Е2». По периметру підготовлені позиції для ППО, зазначають «Крим. Реалії».

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