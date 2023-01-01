На Волині водій вантажівки наїхав на камінь та злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 11:37
На Волині водій наїхав на камінь та злетів у кювет: вчора, 23 серпня, трапилась ДТП за участі вантажівки.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Вчора близько 17-ї години патрульним міста Ковель надійшов виклик про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі М07 Київ — Ковель — Ягодин.
Екіпаж поліцейських негайно відправився на місце автопригоди. Інспектори встановили, що 31-річний водій, керуючи вантажівкою Volvo з напівпричіпом, не був уважний, не стежив за зміною дорожньої обстановки та не дотримався безпечної швидкості руху. Внаслідок цього він наїхав на перешкоду — камінь, через що пошкодив переднє ліве колесо та здійснив з’їзд в кювет.
Транспортний засіб перекинувся та зазнав механічних пошкоджень. Сам же чоловік, на щастя, не травмувався. На нього патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинили пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Вчора близько 17-ї години патрульним міста Ковель надійшов виклик про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі М07 Київ — Ковель — Ягодин.
Екіпаж поліцейських негайно відправився на місце автопригоди. Інспектори встановили, що 31-річний водій, керуючи вантажівкою Volvo з напівпричіпом, не був уважний, не стежив за зміною дорожньої обстановки та не дотримався безпечної швидкості руху. Внаслідок цього він наїхав на перешкоду — камінь, через що пошкодив переднє ліве колесо та здійснив з’їзд в кювет.
Транспортний засіб перекинувся та зазнав механічних пошкоджень. Сам же чоловік, на щастя, не травмувався. На нього патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинили пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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