На Волині водій вантажівки наїхав на камінь та злетів у кювет. ФОТО

На Волині водій наїхав на камінь та злетів у кювет: вчора, 23 серпня, трапилась ДТП за участі вантажівки.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Вчора близько 17-ї години патрульним міста Ковель надійшов виклик про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі М07 Київ — Ковель — Ягодин.Екіпаж поліцейських негайно відправився на місце автопригоди. Інспектори встановили, що 31-річний водій, керуючи вантажівкою Volvo з напівпричіпом, не був уважний, не стежив за зміною дорожньої обстановки та не дотримався безпечної швидкості руху. Внаслідок цього він наїхав на перешкоду — камінь, через що пошкодив переднє ліве колесо та здійснив з’їзд в кювет.Транспортний засіб перекинувся та зазнав механічних пошкоджень. Сам же чоловік, на щастя, не травмувався. На нього патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинили пошкодження транспортних засобів) КУпАП.