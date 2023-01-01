На Волині водій вантажівки наїхав на камінь та злетів у кювет. ФОТО

На Волині водій вантажівки наїхав на камінь та злетів у кювет. ФОТО
На Волині водій наїхав на камінь та злетів у кювет: вчора, 23 серпня, трапилась ДТП за участі вантажівки.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Вчора близько 17-ї години патрульним міста Ковель надійшов виклик про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі М07 Київ — Ковель — Ягодин.

Екіпаж поліцейських негайно відправився на місце автопригоди. Інспектори встановили, що 31-річний водій, керуючи вантажівкою Volvo з напівпричіпом, не був уважний, не стежив за зміною дорожньої обстановки та не дотримався безпечної швидкості руху. Внаслідок цього він наїхав на перешкоду — камінь, через що пошкодив переднє ліве колесо та здійснив з’їзд в кювет.
На Волині водій вантажівки наїхав на камінь та злетів у кювет. ФОТО
На Волині водій вантажівки наїхав на камінь та злетів у кювет. ФОТО


Транспортний засіб перекинувся та зазнав механічних пошкоджень. Сам же чоловік, на щастя, не травмувався. На нього патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинили пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП, кювет
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на бігбордах розмістили світлини загиблих Героїв. ФОТО
Сьогодні, 12:15
Українські військові вранці у День Незалежності здійснили висадку в Криму: що відомо
Сьогодні, 11:52
На Волині водій вантажівки наїхав на камінь та злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 11:37
Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті»
Сьогодні, 11:24
Переселенка з Донеччини вивезла з окупації вишиванки та переїхала до Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 10:57
Схожі новини
На Волині водійка автомобіля злетіла у кювет. ФОТО На Волині водійка автомобіля злетіла у кювет. ФОТО
15 серпень, 17:19
На Волині автівка злетіла у кювет: двоє людей – у лікарні На Волині автівка злетіла у кювет: двоє людей – у лікарні
18 липень, 10:56
На Волині нетверезий водій злетів у кювет: є постраждалі. ФОТО На Волині нетверезий водій злетів у кювет: є постраждалі. ФОТО
12 липень, 11:30
На Волині два автомобілі злетіли у кювет та перекинулись: двоє постраждалих На Волині два автомобілі злетіли у кювет та перекинулись: двоє постраждалих
23 червень, 10:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
До лав небесного війська приєднався Герой з Волині Михайло Деркач
Сьогодні, 12:45
 0
Заступника голови селищної ради на Волині оштрафували за отримання хабарів
Сьогодні, 12:30
 0
У Луцьку на бігбордах розмістили світлини загиблих Героїв. ФОТО
Сьогодні, 12:15
 0
Українські військові вранці у День Незалежності здійснили висадку в Криму: що відомо
Сьогодні, 11:52
 0
На Волині водій вантажівки наїхав на камінь та злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 11:37
 0
Медіа
відео
1/8