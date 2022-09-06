У Луцьку на бігбордах розмістили світлини загиблих Героїв. ФОТО





Про це повідомляють на сайті



У рамках проєкту “Пам’ятаємо наших Героїв”, з нагоди Дня Незалежності України, у Луцьку на рекламних led-екранах розмістили фотографії та імена Героїв, що загинули у війні проти російських загарбників з 2014 року і дотепер. Ці бігборди розташовані у різних частинах міста, нагадуючи кожному про незламну відданість та героїзм наших захисників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку вшанували Героїв, які віддали життя за свободу та незалежність України, розмістивши фото та імена загиблих на бігбордах.Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради У рамках проєкту “Пам’ятаємо наших Героїв”, з нагоди Дня Незалежності України, у Луцьку на рекламних led-екранах розмістили фотографії та імена Героїв, що загинули у війні проти російських загарбників з 2014 року і дотепер. Ці бігборди розташовані у різних частинах міста, нагадуючи кожному про незламну відданість та героїзм наших захисників.

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