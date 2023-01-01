До лав небесного війська приєднався Герой з Волині Михайло Деркач

Михайло Деркач.



Про це



"Втрата. Ще одна в Маневицькій громаді. До лав небесного війська приєднався Михайло Деркач, який з березня 2022 року боронив українську землю. До кінця цього тижня в районі оголошена жалоба. Світла пам'ять Герою! Співчуття рідним загиблого!" - йдеться в повідомленні.



Загиблого Героя Михайла Деркача зустрічатимуть на території громади орієнтовно завтра, 25 серпня. Детальну інформацію повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Камінь-Каширській РВА."Втрата. Ще одна в Маневицькій громаді. До лав небесного війська приєднався Михайло Деркач, який з березня 2022 року боронив українську землю. До кінця цього тижня в районі оголошена жалоба. Світла пам'ять Герою! Співчуття рідним загиблого!" - йдеться в повідомленні.Загиблого Героя Михайла Деркача зустрічатимуть на території громади орієнтовно завтра, 25 серпня. Детальну інформацію повідомлять згодом.

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