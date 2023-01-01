До лав небесного війська приєднався Герой з Волині Михайло Деркач

До лав небесного війська приєднався Герой з Волині Михайло Деркач
На війні загинув Герой з Волині Михайло Деркач.

Про це повідомили у Камінь-Каширській РВА.

"Втрата. Ще одна в Маневицькій громаді. До лав небесного війська приєднався Михайло Деркач, який з березня 2022 року боронив українську землю. До кінця цього тижня в районі оголошена жалоба. Світла пам'ять Герою! Співчуття рідним загиблого!" - йдеться в повідомленні.

Загиблого Героя Михайла Деркача зустрічатимуть на території громади орієнтовно завтра, 25 серпня. Детальну інформацію повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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