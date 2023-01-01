Заступника голови селищної ради на Волині оштрафували за отримання хабарів

Олегу Федорчуку за зловживання впливом.



Свою провину чоловік визнав і підписав угоду про визнання винуватості. Йому призначили 59,5 тис. грн штрафу, пише



Як йдеться у вироку Ківерцівського райсуду, 5 квітня цього року Олег Федорчук був призначений заступником Цуманського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів. 19 квітня до нього звернувся чоловік з щодо можливості виїзду за кордон.



«<Обвинувачений> повідомив, що на даний час, коли в Україні введено військовий стан, виїхати за межі України дуже складно, однак він як заступник голови Цуманської селищної ради в силу займаної посади може посприяти у цьому шляхом здійснення впливу <...> на селищного голову щодо підготовки та скерування листів-рекомендації до Волинської ОДА про включення його до системи «Шлях» як водія-волонтера, лише за умови надання йому за це грошових коштів в якості неправомірної вигоди в розмірі 400 євро за кожен підготовлений лист-рекомендацію», – йдеться у матеріалах справи.



Посадовець дав вказівку працівнику селищної ради підготувати лист до ОВА про включення чоловіка до переліку водіїв-волонтерів. Вже 3 травня на підставі цього запиту Волинська ОДА надала дозвіл, аби чоловік виїхав за кордон нібито для доставки гуманітарних вантажів. Цією можливістю він скористався 14 травня, виїхавши у Польщу через «Устилуг», а наступного дня повернувся додому. Згодом за свої послуги Олег Федорчук отримав обіцяні 400 євро.



Судячи з вироку, це не єдиний подібний епізод. Завдяки ще одному листу, підготовленому за вказівкою посадовця, чоловік двічі виїжджав у Польщу у власних справах, але ніяких гуманітарних вантажів не привозив. За своє сприяння Олег Федорчук отримав талони на 240 літрів дизельного пального.



Під час останнього епізоду посадовець змінив вимоги і сказав, що він хоче отримати 600 євро. Під час отримання цієї суми 13 липня його затримали правоохоронці. Щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди), яка передбачала до десяти років тюрми. Однак згодом, судячи з інформації у вироку, справу перекваліфікували на значно м'ягшу статтю: ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом), яка передбачає максимум п'ять років тюрми.



Відомо, що чиновник уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. На засіданні 21 серпня суддя Вікторія Корецька цю угоду затвердила. Тож Олега Федорчука визнали винним і призначили йому 59,5 тис. грн штрафу. Після того, як вирок набере законної сили, обвинуваченому повернуть 161 тис. грн застави, яку він сплатив, аби вийти з-під варти.



Також суддя постановив конфіскувати у дохід держави 600 євро, а за проведені експертизи підсудний повинен сплатити 1,9 тис. грн.



Вирок поки не набрав законної сили, однак, судячи з того, що сторони підписали угоду, оскаржувати рішення суду ніхто не буде.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Райсуд на Волині виніс вирок заступнику голови Цуманської селищної радиза зловживання впливом. Посадовець допомагав знайомому виїжджати в Польщу під виглядом водія-волонтера, готуючи листи-рекомендації до Волинської ОВА, аби чоловіка внесли до системи «Шлях».Свою провину чоловік визнав і підписав угоду про визнання винуватості. Йому призначили 59,5 тис. грн штрафу, пише ZAXID.NET Як йдеться у вироку Ківерцівського райсуду, 5 квітня цього року Олег Федорчук був призначений заступником Цуманського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів. 19 квітня до нього звернувся чоловік з щодо можливості виїзду за кордон.«<Обвинувачений> повідомив, що на даний час, коли в Україні введено військовий стан, виїхати за межі України дуже складно, однак він як заступник голови Цуманської селищної ради в силу займаної посади може посприяти у цьому шляхом здійснення впливу <...> на селищного голову щодо підготовки та скерування листів-рекомендації до Волинської ОДА про включення його до системи «Шлях» як водія-волонтера, лише за умови надання йому за це грошових коштів в якості неправомірної вигоди в розмірі 400 євро за кожен підготовлений лист-рекомендацію», – йдеться у матеріалах справи.Посадовець дав вказівку працівнику селищної ради підготувати лист до ОВА про включення чоловіка до переліку водіїв-волонтерів. Вже 3 травня на підставі цього запиту Волинська ОДА надала дозвіл, аби чоловік виїхав за кордон нібито для доставки гуманітарних вантажів. Цією можливістю він скористався 14 травня, виїхавши у Польщу через «Устилуг», а наступного дня повернувся додому. Згодом за свої послуги Олег Федорчук отримав обіцяні 400 євро.Судячи з вироку, це не єдиний подібний епізод. Завдяки ще одному листу, підготовленому за вказівкою посадовця, чоловік двічі виїжджав у Польщу у власних справах, але ніяких гуманітарних вантажів не привозив. За своє сприяння Олег Федорчук отримав талони на 240 літрів дизельного пального.Під час останнього епізоду посадовець змінив вимоги і сказав, що він хоче отримати 600 євро. Під час отримання цієї суми 13 липня його затримали правоохоронці. Щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди), яка передбачала до десяти років тюрми. Однак згодом, судячи з інформації у вироку, справу перекваліфікували на значно м'ягшу статтю: ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом), яка передбачає максимум п'ять років тюрми.Відомо, що чиновник уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. На засіданні 21 серпня суддя Вікторія Корецька цю угоду затвердила. Тож Олега Федорчука визнали винним і призначили йому 59,5 тис. грн штрафу. Після того, як вирок набере законної сили, обвинуваченому повернуть 161 тис. грн застави, яку він сплатив, аби вийти з-під варти.Також суддя постановив конфіскувати у дохід держави 600 євро, а за проведені експертизи підсудний повинен сплатити 1,9 тис. грн.Вирок поки не набрав законної сили, однак, судячи з того, що сторони підписали угоду, оскаржувати рішення суду ніхто не буде.

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