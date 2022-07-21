Стало відомо ім'я посадовця з Волині, який за гроші пропонував військовозобов’язаним свою допомогу у виїзді за кордон

Федорчук Олег Юрійович, який обіймає посаду заступника селищного голови Цуманської громади з питань діяльності виконавчих органів.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Нагадаємо, що упродовж квітня-липня 2023 року



Це дозволяло їм безперешкодно виїжджати за межі України в умовах воєнного стану.



Свої послуги він оцінював у 300 євро за одну поїздку.











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