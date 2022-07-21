Стало відомо ім'я посадовця з Волині, який за гроші пропонував військовозобов’язаним свою допомогу у виїзді за кордон
Сьогодні, 15:10
Стало відомо ім'я посадовця, який за гроші пропонував військовозобов’язаним свою допомогу у виїзді за межі України. Ним є Федорчук Олег Юрійович, який обіймає посаду заступника селищного голови Цуманської громади з питань діяльності виконавчих органів.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Нагадаємо, що упродовж квітня-липня 2023 року посадовець систематично вимагав та одержував кошти від військовозобов’язаних чоловіків за вирішення питання щодо внесення відомостей про них у систему «Шлях».
Це дозволяло їм безперешкодно виїжджати за межі України в умовах воєнного стану.
Свої послуги він оцінював у 300 євро за одну поїздку.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Нагадаємо, що упродовж квітня-липня 2023 року посадовець систематично вимагав та одержував кошти від військовозобов’язаних чоловіків за вирішення питання щодо внесення відомостей про них у систему «Шлях».
Це дозволяло їм безперешкодно виїжджати за межі України в умовах воєнного стану.
Свої послуги він оцінював у 300 євро за одну поїздку.
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