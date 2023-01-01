СБУ затримала «фаната Путіна» на Прикарпатті

СБУ затримала «фаната Путіна» на Прикарпатті
Кіберфахівці Служби безпеки затримали мешканця Івано-Франківської області, який адміністрував прокремлівську групу в забороненій соцмережі «Вконтакте».

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Він поширював російську дезінформацію про події на фронті, а також вихваляв вище військово-політичне керівництво країни-агресора.

Для маскування злочинних дій та масового «розгону» деструктивного контенту він створив декілька анонімних акаунтів.

Встановлено, що матеріали ворожої пропаганди фігурант брав з інформресурсів центральних рупорів кремля.

Також задокументовано, що адміністратор активно залишав коментарі у групі, створюючи видимість масової підтримки кремлівської пропаганди.

Натомість він мав можливість видаляти повідомлення і коментарі користувачів, які заперечували проросійські наративи.

Злочинні дії прихильника рашизму створювали загрозу до розхитування обстановки в регіоні.

За матеріалами справи, зловмисником виявився місцевий житель, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки і збут наркотиків.

Після початку повномасштабного вторгнення рф він підтримав російських загарбників і згодом вирішив публічно оприлюднювати власні антиукраїнські погляди.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено:

▪️ сім-карти, які він використовував для входу в анонімні акаунти;

▪️ мобільний телефон та комп’ютер із доказами злочину.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

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Теги: Росія, Україна, війна, СБУ, Путін, фанат
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