СБУ затримала «фаната Путіна» на Прикарпатті





Про це



Він поширював російську дезінформацію про події на фронті, а також вихваляв вище військово-політичне керівництво країни-агресора.



Для маскування злочинних дій та масового «розгону» деструктивного контенту він створив декілька анонімних акаунтів.



Встановлено, що матеріали ворожої пропаганди фігурант брав з інформресурсів центральних рупорів кремля.



Також задокументовано, що адміністратор активно залишав коментарі у групі, створюючи видимість масової підтримки кремлівської пропаганди.



Натомість він мав можливість видаляти повідомлення і коментарі користувачів, які заперечували проросійські наративи.



Злочинні дії прихильника рашизму створювали загрозу до розхитування обстановки в регіоні.



За матеріалами справи, зловмисником виявився місцевий житель, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки і збут наркотиків.



Після початку повномасштабного вторгнення рф він підтримав російських загарбників і згодом вирішив публічно оприлюднювати власні антиукраїнські погляди.



Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено:



▪️ сім-карти, які він використовував для входу в анонімні акаунти;



▪️ мобільний телефон та комп’ютер із доказами злочину.



Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).



Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кіберфахівці Служби безпеки затримали мешканця Івано-Франківської області, який адміністрував прокремлівську групу в забороненій соцмережі «Вконтакте».Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Він поширював російську дезінформацію про події на фронті, а також вихваляв вище військово-політичне керівництво країни-агресора.Для маскування злочинних дій та масового «розгону» деструктивного контенту він створив декілька анонімних акаунтів.Встановлено, що матеріали ворожої пропаганди фігурант брав з інформресурсів центральних рупорів кремля.Також задокументовано, що адміністратор активно залишав коментарі у групі, створюючи видимість масової підтримки кремлівської пропаганди.Натомість він мав можливість видаляти повідомлення і коментарі користувачів, які заперечували проросійські наративи.Злочинні дії прихильника рашизму створювали загрозу до розхитування обстановки в регіоні.За матеріалами справи, зловмисником виявився місцевий житель, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки і збут наркотиків.Після початку повномасштабного вторгнення рф він підтримав російських загарбників і згодом вирішив публічно оприлюднювати власні антиукраїнські погляди.Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено:▪️ сім-карти, які він використовував для входу в анонімні акаунти;▪️ мобільний телефон та комп’ютер із доказами злочину.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

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