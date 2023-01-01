У село на Волині через погану дорогу не їздять рейсові автобуси. ВІДЕО





Про це розповів Вадим Ткачук.



З його слів, по ній можна їздити лише в суху погоду. Додає: в дощ тут суцільне болото.



У Вадима Ткачука разом з дружиною Галиною – четверо дітей. Подружжя каже: завжди є потреба ходити до центру громади у магазин, перукарню, садок чи до лікаря. За будь-якої погоди та у будь-який час доби ідуть болотистим лугом понад кілометр.



"Періодично я прокошую ці стежки. Раз в місяць беру тримера і цілий день з тестем косимо", – говорить чоловік.



Через погану дорогу не заїжджають у Роговичі рейсові автобуси, – говорить місцева жителька Людмила.



Місцева жителька Олена Новосад каже: дорога від Рогович до Локач, де розташована уся інфраструктура та куди місцеві їздять на роботу, це п'ять з половиною кілометрів. Чотири з них — ґрунтовка. До місцевої влади звертались неодноразово, – каже жінка, — але нічого не допомогли.



У травні цього року поблизу свого подвір’я цегляними відходами з власного виробництва сама засипала дорогу, – каже Олена Новосад.



У Роговичах – 73-и жителі, ремонтувати дорогу у селі з такою кількістю населення цього року не планують, — каже заступник Локачинського селищного голови Тарас Хом’як.



З його слів, ґрунтову дорогу, про яку йдеться, не можна назвати єдиною, яка сполучає село з цивілізацією. Там є альтернативний маршрут по якому їздить шкільний автобус Заячиці – Твориничі – Козлів, там біло щебеневе покриття, яке час від часу грейдерується, – говорить посадовець.



Два тижні тому на в’їзді у село з боку села Марковичі, де були найглибші ями, підрядна організація, яка ремонтує дорогу у сусідній Затурцівській громаді, загатила залишками зрізаного асфальту 110 метрів шляху, – сказав Тарас Хом’як. Загальна протяжність усіх автомобільних доріг з різним покриттям у Локачинський громаді - 250 кілометрів, з них чотири кілометри 100 метрів – дорога з ґрунтовим покриттям.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Роговичі Локачинської територіальної громади немає дороги з твердим покриттям. Єдина, якою користуються місцеві мешканці, ґрунтова – вся в ямах.Про це розповів Суспільному житель селаЗ його слів, по ній можна їздити лише в суху погоду. Додає: в дощ тут суцільне болото.У Вадима Ткачука разом з дружиною Галиною – четверо дітей. Подружжя каже: завжди є потреба ходити до центру громади у магазин, перукарню, садок чи до лікаря. За будь-якої погоди та у будь-який час доби ідуть болотистим лугом понад кілометр."Періодично я прокошую ці стежки. Раз в місяць беру тримера і цілий день з тестем косимо", – говорить чоловік.Через погану дорогу не заїжджають у Роговичі рейсові автобуси, – говорить місцева жителькаМісцева жителькакаже: дорога від Рогович до Локач, де розташована уся інфраструктура та куди місцеві їздять на роботу, це п'ять з половиною кілометрів. Чотири з них — ґрунтовка. До місцевої влади звертались неодноразово, – каже жінка, — але нічого не допомогли.У травні цього року поблизу свого подвір’я цегляними відходами з власного виробництва сама засипала дорогу, – каже Олена Новосад.У Роговичах – 73-и жителі, ремонтувати дорогу у селі з такою кількістю населення цього року не планують, — каже заступник Локачинського селищного головиЗ його слів, ґрунтову дорогу, про яку йдеться, не можна назвати єдиною, яка сполучає село з цивілізацією. Там є альтернативний маршрут по якому їздить шкільний автобус Заячиці – Твориничі – Козлів, там біло щебеневе покриття, яке час від часу грейдерується, – говорить посадовець.Два тижні тому на в’їзді у село з боку села Марковичі, де були найглибші ями, підрядна організація, яка ремонтує дорогу у сусідній Затурцівській громаді, загатила залишками зрізаного асфальту 110 метрів шляху, – сказав Тарас Хом’як. Загальна протяжність усіх автомобільних доріг з різним покриттям у Локачинський громаді - 250 кілометрів, з них чотири кілометри 100 метрів – дорога з ґрунтовим покриттям.

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