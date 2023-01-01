«Вирішував» військовозобов'язаним виїзд за кордон – заступнику голови селищної ради на Волині повідомили про підозру. ФОТО

«Вирішував» військовозобов'язаним виїзд за кордон – заступнику голови селищної ради на Волині повідомили про підозру. ФОТО
За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури заступнику голови однієї з селищних рад Луцького району повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, упродовж квітня-липня 2023 року посадовець систематично вимагав та одержував кошти від військовозобов’язаних чоловіків за вирішення питання щодо внесення відомостей про них у систему «Шлях».
«Вирішував» військовозобов'язаним виїзд за кордон – заступнику голови селищної ради на Волині повідомили про підозру. ФОТО

Це дозволяло їм безперешкодно виїжджати за межі України в умовах воєнного стану.

Свої послуги підозрюваний оцінював у 300 євро за одну поїздку.
Затримали його 13 липня 2023 року під час одержання чергового «траншу» у 600 євро.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
«Вирішував» військовозобов'язаним виїзд за кордон – заступнику голови селищної ради на Волині повідомили про підозру. ФОТО

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