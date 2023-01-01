«Вирішував» військовозобов'язаним виїзд за кордон – заступнику голови селищної ради на Волині повідомили про підозру. ФОТО

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури заступнику голови однієї з селищних рад Луцького району повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За даними слідства, упродовж квітня-липня 2023 року посадовець систематично вимагав та одержував кошти від військовозобов’язаних чоловіків за вирішення питання щодо внесення відомостей про них у систему «Шлях».Це дозволяло їм безперешкодно виїжджати за межі України в умовах воєнного стану.Свої послуги підозрюваний оцінював у 300 євро за одну поїздку.Затримали його 13 липня 2023 року під час одержання чергового «траншу» у 600 євро.Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.