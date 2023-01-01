Паралімпієць з Волині став чемпіоном світу з легкої атлетики. ФОТО

Паралімпієць з Волині став чемпіоном світу з легкої атлетики. ФОТО
Окапінський Ярослав з Ківерцівської громади - чемпіон світу з легкої атлетики серед паралімпійців у Франції.

Про це повідомили у громаді.

Спортсмен у фіналі на дистанції 400 м випередив представника Польщі та здобув абсолютну перемогу. Ярослав довів, що ця дистанція справді є його коронною.

Тренує спортсмена тренер-викладач Волинської дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю Андрій Рожок.

Нагадаємо, у змаганнях, які проходять у Парижі, беруть участь 1300 спортсменів з 107 країн світу. Україну представляє 31 спортсмен, серед яких наш волинянин Окапінський Ярослав.

"Вітаємо спортсмена та його тренера з грандіозним фіналом! Нехай кожна перемога стає майданчиком до великих успіхів!", - йдеться у дописі.

Паралімпієць з Волині став чемпіоном світу з легкої атлетики. ФОТО


Паралімпієць з Волині став чемпіоном світу з легкої атлетики. ФОТО


Паралімпієць з Волині став чемпіоном світу з легкої атлетики. ФОТО

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