Паралімпієць з Волині став чемпіоном світу з легкої атлетики. ФОТО

з Ківерцівської громади - чемпіон світу з легкої атлетики серед паралімпійців у Франції.Про це повідомили у громаді.Спортсмен у фіналі на дистанції 400 м випередив представника Польщі та здобув абсолютну перемогу. Ярослав довів, що ця дистанція справді є його коронною.Тренує спортсмена тренер-викладач Волинської дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністюНагадаємо, у змаганнях, які проходять у Парижі, беруть участь 1300 спортсменів з 107 країн світу. Україну представляє 31 спортсмен, серед яких наш волинянин Окапінський Ярослав."Вітаємо спортсмена та його тренера з грандіозним фіналом! Нехай кожна перемога стає майданчиком до великих успіхів!", - йдеться у дописі.