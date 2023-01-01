На Харківщині загинули двоє Героїв з Волині Андрій Нехай та Олександр Власюк

Андрія Анатолійовича Нехая (25.11.1972 р.н.) та мешканця села Суходоли Олександра Івановича Власюка (1976 р.н.).



Про це Ігор Пальонка.



"Старший солдат Андрій Нехай та рядовий Олександр Власюк були мобілізовані до лав ЗСУ понад рік тому. Мужньо захищали Батьківщину від ворога. Життя Андрія Нехая обірвалось 11 липня, а Олександра Власюка - 12 липня на Харківщині.



Щирі співчуття рідним та близьким. Уся наша громада розділяє з вами біль важкої втрати. Вічна пам’ять та шана захисникам України!" - йдеться в повідомленні.



Наразі відомо про день та час прощання із полеглим бійцем Андрієм Нехаєм – в неділю, 16 липня, о 10:30 захисника відспівуватимуть у будинку, де він мешкав, на вулиці Грушевського, 10.



"О 10:45 траурний кортеж вирушить від дому вулицями Шевченка, Ковельською та Драгоманова, вздовж яких прошу мешканців сформувати коридор шани. Чин похорону розпочнеться об 11:00 у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.



Про прощання з Олександром Власюком повідомлю згодом", - зазначив Ігор Пальонка.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь втратила на війні іще двох захисників – володимирчанина(25.11.1972 р.н.) та мешканця села Суходоли(1976 р.н.).Про це повідомив міський голова Володимира"Старший солдат Андрій Нехай та рядовий Олександр Власюк були мобілізовані до лав ЗСУ понад рік тому. Мужньо захищали Батьківщину від ворога. Життя Андрія Нехая обірвалось 11 липня, а Олександра Власюка - 12 липня на Харківщині.Щирі співчуття рідним та близьким. Уся наша громада розділяє з вами біль важкої втрати. Вічна пам’ять та шана захисникам України!" - йдеться в повідомленні.Наразі відомо про день та час прощання із полеглим бійцем Андрієм Нехаєм – в неділю, 16 липня, о 10:30 захисника відспівуватимуть у будинку, де він мешкав, на вулиці Грушевського, 10."О 10:45 траурний кортеж вирушить від дому вулицями Шевченка, Ковельською та Драгоманова, вздовж яких прошу мешканців сформувати коридор шани. Чин похорону розпочнеться об 11:00 у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.Про прощання з Олександром Власюком повідомлю згодом", - зазначив Ігор Пальонка.

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