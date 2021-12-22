У Луцьку відкрили новий музейний простір «Окольний замок». ФОТО
Сьогодні, 16:52
Сьогодні, 14 липня, у Старому місті відкрили музейний простір “Окольний замок”. Це новий туристичний об’єкт, створений на базі відреставрованих пам’яток архітектури національного значення: Вежі князів Чорторийських з оборонним муром та Монастиря єзуїтів із підземеллями.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Збереження цих пам’яток від руйнації та наповнення новим змістом стало можливим завдяки участі Луцької міської ради у міжнародному проєкті “Нове життя Старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна” Програми транскордонного співробітництва ПБУ 2014-2020.
Успішну реалізацію цього проєкту нещодавно високо оцінили організатори Програми, які визнали спільний проєкт Луцька і Любліна одним із 10 найкращих реалізованих проєктів Програми транскордонного співробітництва ПБУ 2014-2020 з поміж сотні аналогічних, що отримали фінансування Європейського Союзу.
Проєкт ревіталізації історичних пам’яток став унікальним як за кількістю грантового фінансування Європейського Союзу – понад один мільйон євро, так і за масштабом виконаних робіт – розчищено 700 м2 підземель, відреставровано 2 300 м2 фасадів. Реставраційні роботи тривали з 2018-го по 2022 рік.
"Родзинкою музейного простору “Окольний замок” є знамениті луцькі підземелля. Про них уже давно ходили легенди, а тепер підземелля Монастиря єзуїтів стали доступні для широкого загалу.
Це креативний музейний простір, що складається з 18 розчищених кімнат і 4 коридорів. У них розміщені галерея рицарства, експозиція навчального процесу у єзуїтському колегіумі, мультимедійна система з інтерактивним смарт-табло, шоломами віртуальної реальності, силіконова фігура монаха-єзуїта, голограма привида.
Запрошую відкрити для себе нові сторінки історії нашого міста та отримати позитивні емоції від подорожі в часі! Музейний простір “Окольний замок” вартий того, щоб його побачити!" - зазначив Ігор Поліщук.
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Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Збереження цих пам’яток від руйнації та наповнення новим змістом стало можливим завдяки участі Луцької міської ради у міжнародному проєкті “Нове життя Старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна” Програми транскордонного співробітництва ПБУ 2014-2020.
Успішну реалізацію цього проєкту нещодавно високо оцінили організатори Програми, які визнали спільний проєкт Луцька і Любліна одним із 10 найкращих реалізованих проєктів Програми транскордонного співробітництва ПБУ 2014-2020 з поміж сотні аналогічних, що отримали фінансування Європейського Союзу.
Проєкт ревіталізації історичних пам’яток став унікальним як за кількістю грантового фінансування Європейського Союзу – понад один мільйон євро, так і за масштабом виконаних робіт – розчищено 700 м2 підземель, відреставровано 2 300 м2 фасадів. Реставраційні роботи тривали з 2018-го по 2022 рік.
"Родзинкою музейного простору “Окольний замок” є знамениті луцькі підземелля. Про них уже давно ходили легенди, а тепер підземелля Монастиря єзуїтів стали доступні для широкого загалу.
Це креативний музейний простір, що складається з 18 розчищених кімнат і 4 коридорів. У них розміщені галерея рицарства, експозиція навчального процесу у єзуїтському колегіумі, мультимедійна система з інтерактивним смарт-табло, шоломами віртуальної реальності, силіконова фігура монаха-єзуїта, голограма привида.
Запрошую відкрити для себе нові сторінки історії нашого міста та отримати позитивні емоції від подорожі в часі! Музейний простір “Окольний замок” вартий того, щоб його побачити!" - зазначив Ігор Поліщук.
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