У Луцьку відкрили новий музейний простір «Окольний замок». ФОТО

Сьогодні, 14 липня, у Старому місті відкрили музейний простір “Окольний замок”. Це новий туристичний об’єкт, створений на базі відреставрованих пам’яток архітектури національного значення: Вежі князів Чорторийських з оборонним муром та Монастиря єзуїтів із підземеллями.Про це повідомив міський голова ЛуцькаЗбереження цих пам’яток від руйнації та наповнення новим змістом стало можливим завдяки участі Луцької міської ради у міжнародному проєкті “Нове життя Старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна” Програми транскордонного співробітництва ПБУ 2014-2020.Успішну реалізацію цього проєкту нещодавно високо оцінили організатори Програми, які визнали спільний проєкт Луцька і Любліна одним із 10 найкращих реалізованих проєктів Програми транскордонного співробітництва ПБУ 2014-2020 з поміж сотні аналогічних, що отримали фінансування Європейського Союзу.Проєкт ревіталізації історичних пам’яток став унікальним як за кількістю грантового фінансування Європейського Союзу – понад один мільйон євро, так і за масштабом виконаних робіт – розчищено 700 м2 підземель, відреставровано 2 300 м2 фасадів. Реставраційні роботи тривали з 2018-го по 2022 рік."Родзинкою музейного простору “Окольний замок” є знамениті луцькі підземелля. Про них уже давно ходили легенди, а тепер підземелля Монастиря єзуїтів стали доступні для широкого загалу.Це креативний музейний простір, що складається з 18 розчищених кімнат і 4 коридорів. У них розміщені галерея рицарства, експозиція навчального процесу у єзуїтському колегіумі, мультимедійна система з інтерактивним смарт-табло, шоломами віртуальної реальності, силіконова фігура монаха-єзуїта, голограма привида.Запрошую відкрити для себе нові сторінки історії нашого міста та отримати позитивні емоції від подорожі в часі! Музейний простір “Окольний замок” вартий того, щоб його побачити!" - зазначив Ігор Поліщук.