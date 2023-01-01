Кабмін призначив Івана Вигівського керівником Нацполіції
Сьогодні, 17:23
Кабінет Міністрів призначив Івана Вигівського головою Національної поліції України.
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.
"Призначено Вигівського Івана Михайловича Головою Національної поліції України", - зазначив він.
Вигівський із 20 січня був тимчасово виконуючим обов'язки голови Нацполіції, до цього очолював управління НП у Києві.
Раніше Нацполіцією керував Ігор Клименко, який 7 лютого був призначений на посаду міністра внутрішніх справ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.
"Призначено Вигівського Івана Михайловича Головою Національної поліції України", - зазначив він.
Вигівський із 20 січня був тимчасово виконуючим обов'язки голови Нацполіції, до цього очолював управління НП у Києві.
Раніше Нацполіцією керував Ігор Клименко, який 7 лютого був призначений на посаду міністра внутрішніх справ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Розшукали 44-річного лучанина, який зник два тижні тому
Сьогодні, 17:50
«Не можу змиритися з неправдою»: у Луцьку зупинили похорон воїна і перекрили дорогу, бо не вірять у його природну смерть
Сьогодні, 17:45
Кабмін призначив Івана Вигівського керівником Нацполіції
Сьогодні, 17:23
«Вагнерівці» тренують білоруську тероборону під Осиповичами
Сьогодні, 17:05
У Луцьку відкрили новий музейний простір «Окольний замок». ФОТО
Сьогодні, 16:52
Медіа