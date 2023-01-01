Кабмін призначив Івана Вигівського керівником Нацполіції

Кабмін призначив Івана Вигівського керівником Нацполіції
Кабінет Міністрів призначив Івана Вигівського головою Національної поліції України.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

"Призначено Вигівського Івана Михайловича Головою Національної поліції України", - зазначив він.

Вигівський із 20 січня був тимчасово виконуючим обов'язки голови Нацполіції, до цього очолював управління НП у Києві.

Раніше Нацполіцією керував Ігор Клименко, який 7 лютого був призначений на посаду міністра внутрішніх справ.

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Теги: Росія, Україна, війна, поліція, призначення
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