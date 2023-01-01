Кабмін призначив Івана Вигівського керівником Нацполіції

Івана Вигівського головою Національної поліції України.



Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає



"Призначено Вигівського Івана Михайловича Головою Національної поліції України", - зазначив він.



Вигівський із 20 січня був тимчасово виконуючим обов'язки голови Нацполіції, до цього очолював управління НП у Києві.



Раніше Нацполіцією керував Ігор Клименко, який 7 лютого був призначений на посаду міністра внутрішніх справ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет Міністрів призначивголовою Національної поліції України.Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді, передає Укрінформ "Призначено Вигівського Івана Михайловича Головою Національної поліції України", - зазначив він.Вигівський із 20 січня був тимчасово виконуючим обов'язки голови Нацполіції, до цього очолював управління НП у Києві.Раніше Нацполіцією керував Ігор Клименко, який 7 лютого був призначений на посаду міністра внутрішніх справ.

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